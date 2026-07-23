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Policija dronom nadzirala Jadransku magistralu. Evo što su otkrili

Dronovi u akciji

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik proveli su pojačani nadzor prometa na državnoj cesti D8, koristeći bespilotnu letjelicu. Dronom su nadzirali više lokacija na potezu od predjela Vidikovac do Zatona, a tijekom akcije evidentirano je ukupno 60 prometnih prekršaja. Riječ je o prometno opterećenoj dionici na kojoj se učestalo događaju teške prometne nesreće, zbog čega je policijska akcija bila usmjerena na prekršaje koji predstavljaju poseban rizik za sigurnost svih sudionika u prometu.

Najviše vozača nije koristilo sigurnosni pojas

Tijekom nadzora policija je zabilježila 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, što čini veliku većinu evidentiranih prekršaja. Otkriveno je i šest vozača koji su nepropisno koristili mobilni uređaj tijekom upravljanja vozilom, jedan prekršaj nepropisnog kretanja vozila te dva slučaja nepropisnog parkiranja.

Protiv svih počinitelja poduzete su zakonom propisane mjere u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Iz policije ističu kako bespilotne letjelice predstavljaju suvremeno tehničko sredstvo koje omogućuje učinkovitiji nadzor prometa iz zraka, osobito na prometno opterećenim dionicama, raskrižjima i mjestima na kojima je otežano neposredno opažanje prekršaja. Dronovi policiji omogućuju pravodobno uočavanje nepropisnog pretjecanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa, uporabe mobitela tijekom vožnje, nepoštivanja prometne signalizacije i drugih rizičnih ponašanja koja mogu dovesti do prometnih nesreća.

Nadzori će se nastaviti i na drugim lokacijama

Postaja prometne policije Dubrovnik najavila je nastavak ovakvih ciljanih aktivnosti i na drugim prometno ugroženim lokacijama na području svoje nadležnosti.

Kako naglašavaju iz policije, cilj ovakvih akcija nije isključivo kažnjavanje vozača, već povećanje sigurnosti cestovnog prometa, smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica te poticanje svih sudionika na odgovorno i propisno ponašanje.

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