Policija dovršila istragu napada u zagrebačkoj školi: Napao je troje ljudi, evo za što ga terete

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom osumnjičenim za napad u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Terete ga za pokušaj teškog ubojstva učenika, dva pokušaja ubojstva zaposlenica škole te povredu prava devetero maloljetnika koji su se nalazili u blizini.

Napad se dogodio u petak, 11. rujna, oko 8 sati na području Trešnjevke, u Voltinom.

Prema navodima policije, maloljetnik je nožem ozlijedio drugog učenika i 59-godišnju zaposlenicu škole, dovevši ih u životnu opasnost. Potom je oštrim predmetom pokušao ozlijediti još jednu 59-godišnju zaposlenicu.

Daljnji napad spriječili su zaposlenici škole koji su maloljetnika svladali i zadržali do dolaska policijskih službenika.

U blizini bilo još devetero maloljetnika

U neposrednoj blizini događaja nalazilo se još devetero maloljetnika. Policija navodi da je napad kod njih izazvao strah za vlastiti život, zbog čega osumnjičenika terete i za kazneno djelo povrede djetetovih prava.

Ozlijeđeni učenik i zaposlenica hitno su prevezeni u zagrebačke bolnice. Oboje su zadobili teške ozljede i podvrgnuti su operativnim zahvatima.

Osumnjičeni maloljetnik nakon napada najprije je, zbog stanja u kojem se nalazio, odveden u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu. Potom je doveden u policijske prostorije gdje je provedeno kriminalističko istraživanje.

Predan pritvorskom nadzorniku

Policija ga sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva na štetu maloljetnika, dva pokušaja ubojstva na štetu zaposlenica škole te povredu djetetovih prava na štetu devetero maloljetnika.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu.

U međuvremenu su iz bolnica stigle ohrabrujuće informacije o stanju teško ozlijeđenih. Ozlijeđena zaposlenica nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Sestre milosrdnice. Vitalne funkcije su joj stabilne, stanje se ocjenjuje zadovoljavajućim, a oporavak teče prema planu.

Teško ozlijeđeni učenik nakon hitne operacije nalazi se na intenzivnoj njezi KBC-a Zagreb.