Policija došla na vrata glavnog urednika Informera: "Htjeli su me uhititi, ovo je teror!"

Glavni i odgovorni urednik srpske televizije Informer, Dragan J. Vučićević, objavio je da su mu u utorak ujutro na kućnu adresu došla trojica policajaca s nalogom za prisilno dovođenje. Sve se dogodilo neposredno prije sjednice Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM), na kojoj se odlučuje o postupcima protiv njegove televizije.

Prema Vučićevićevim tvrdnjama, nalog za njegovo dovođenje izdala je sutkinja Sanja Vujačić iz Drugog osnovnog suda u Beogradu, a povod je kaznena prijava koju je protiv njega podnijela Sanja Fric sa Studentske liste.

Vučićević je naveo da su policajci, nakon konzultacija sa sutkinjom i tužiteljstvom, ipak odustali od njegova trenutačnog privođenja te mu dopustili odlazak na sjednicu REM-a.

„Nakon konzultacija sa sutkinjom i tužiteljstvom, policajci su me pustili da odem na sjednicu REM-a, uz obvezu da odmah dostavim dokaze da sam tamo”, izjavio je Vučićević.

"Ovo je doslovno teror Studentske liste!"

Glavni urednik Informera oštro je reagirao na postupanje pravosudnih institucija, tvrdeći da je riječ o politički motiviranom pritisku.

„Zamislite, dva tjedna nakon izbora oni bi prisilno uhićivali i privodili novinare! Nikada u povijesti Srbije i Europe zbog kaznenog djela uvrede nitko nije uhićen niti prisilno doveden. Ovo je doslovno teror Studentske liste!”, poručio je Vučićević.

Njegove tvrdnje o političkoj pozadini postupka zasad nisu neovisno potvrđene.

Informeru zabranjena jutarnja emisija

Istodobno se nastavlja sukob televizije Informer i srpskog Regulatornog tijela za elektroničke medije.

REM je toj televiziji izrekao sedmodnevnu zabranu emitiranja jutarnje informativne emisije „Prve info” i istovrsnih programskih sadržaja. Zbog te odluke emisija u utorak ujutro nije emitirana.

Regulator je pokrenuo i postupke protiv Informera zbog mogućeg kršenja pravila medijskog izvještavanja tijekom predizborne kampanje te izborne šutnje.

Više novinarskih i medijskih udruženja, kao i organizacija civilnog društva, prethodno je predalo inicijativu za oduzimanje dozvole za emitiranje toj televiziji.

Prosvjed ispred zgrade REM-a

Dok se održavala sjednica regulatornog tijela, ispred zgrade REM-a organiziran je prosvjed podrške Informeru.

Među okupljenima su bili i istaknuti političari povezani sa Srpskom naprednom strankom, uključujući Miloša Vučevića, ministra obrane u tehničkom mandatu Bratislava Gašića te bivšu ministricu Zoranu Mihajlović.

Okupljeni su skandirali „Ne damo Informer”, poručujući da se protive mogućem gašenju televizije.

Vučićević je pred prosvjednicima ustvrdio da je postupanje regulatora protuustavno te da se protiv njegove televizije vodi politički obračun.

Slučaj je dodatno zaoštrio sukob oko medijskih sloboda i odgovornosti televizijskih nakladnika u Srbiji, u trenutku kada se protiv Informera vodi više regulatornih postupaka.