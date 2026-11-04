Policija došla na vrata 40-godišnjaku u Dalmaciji. On ih gađao stolicama i kamenjem

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom s područja Vrgorca kojeg sumnjiči za prisilu prema službenoj osobi. Muškarac je, prema policijskim navodima, tijekom dva dana u više navrata vrijeđao policijske službenike, a na jednog od njih bacao metalne stolice i kamenje.

Riječ je o višestrukom počinitelju prometnih prekršaja kojemu je vozačka dozvola već bila ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Unatoč tome, ponovno je sjeo za upravljač.

Sve je počelo 30. listopada, kada je, prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, muškarac vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te im upućivao neprimjerene geste ispred službene nadzorne kamere.

Dan poslije, 31. listopada, na području Vrgorca ponovno je došlo do incidenta.

Ovoga puta 40-godišnjak je, kako navodi policija, počeo psovati i vrijeđati policijskog službenika koji je bio izvan službe. Policajac se u tom trenutku nalazio u osobnom automobilu, zaustavljen na raskrižju zbog crvenog svjetla na semaforu.

Nakon verbalnog sukoba muškarac je sjeo u automobil, iako više nije imao važeću vozačku dozvolu.

Naglo je povećavao brzinu i podizao broj okretaja motora do gornje dopuštene granice, zbog čega su kotači proklizavali. Potom se udaljio s mjesta događaja.

Na policajca bacio dvije metalne stolice

Istoga dana policijski službenici stigli su na njegovu kućnu adresu kako bi s njim obavili razgovor.

Kada su mu objasnili razlog dolaska, muškarac ih je, prema policijskim navodima, počeo vrijeđati i omalovažavati.

Situacija je potom eskalirala. Na jednog od policajaca bacio je dvije metalne stolice, a zatim ga gađao kamenjem.

Policija ga je uhitila, a automobil kojim je prethodno počinio prometne prekršaje pronađen je i privremeno oduzet.

Policija navodi da je riječ o višestrukom ponavljaču teških prometnih prekršaja.

Samo tijekom posljednje dvije godine protiv njega su podnesene prekršajne prijave zbog ukupno 25 različitih prometnih prekršaja.

Ni kaznena djela nisu mu nepoznanica. Policijski službenici ranije su ga više puta kazneno prijavljivali, među ostalim zbog sumnje na napad na službenu osobu te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Određeno mu 30 dana istražnog zatvora

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 40-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi.

Potom je doveden pred suca istrage, koji mu je odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana. Nakon sudske odluke predan je u zatvor.

Protiv njega slijedi i optužni prijedlog zbog četiri prekršaja: dva slučaja vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika, upravljanja automobilom nakon ukidanja vozačke dozvole te nepropisnog povećavanja brzine vozila.

Po izlasku iz zatvora bit će u žurnom postupku doveden pred nadležni sud radi odlučivanja o prekršajima.