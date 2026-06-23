Policija dobila dojavu o bombi na sudu u Dalmaciji

Jutros u 7.39 sati Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je informaciju o anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi unutar Županijskog suda u Šibeniku.

Na lokaciju su upućeni policijski službenici i policijski službenici protueksplozijske zaštite kako bi provjerili istinitost dojave i poduzeli druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti, izvijestila je PU šibensko-kninska.

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Provedenim mjerama i radnjama, nije potvrđena istinitost zaprimljene dojava, dakle radilo se o lažnoj dojavi.

Provest će se kriminalističko istraživanje.