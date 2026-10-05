Policija digla Split na noge pred spektakl na Poljudu: Evo što čeka navijače, bez ovoga nećete moći na stadion

Uoči međunarodne nogometne utakmice između Hrvatske i Španjolske, koja će se u četvrtak s početkom u 20:45 sati igrati na Poljudu, splitska policija najavila je opsežne sigurnosne mjere. U Splitu se očekuje velik broj domaćih i stranih navijača, a građani trebaju računati i na pojačane prometne gužve te privremena ograničenja na pojedinim prometnicama.

Policijski službenici prije, tijekom i nakon utakmice intenzivno će nadzirati područje Splita, posebno mjesta na kojima se očekuje okupljanje navijača i navijačkih skupina. Cilj je spriječiti moguće incidente te zaštititi sigurnost građana i njihove imovine.

Iz policije pozivaju građane da, primijete li skupine ili pojedince koji se protupravno ponašaju ili bi mogli izazvati incidente, odmah obavijeste policiju na broj 192.

Policija će prije, za vrijeme i nakon utakmice snimati prostor stadiona i prilazne pravce, sukladno zakonskim ovlastima.

Gužve na cestama, krenite ranije

Posebno upozorenje odnosi se na promet. U poslijepodnevnim satima očekuju se pojačan promet, gužve i zastoji, zbog čega se navijačima preporučuje da prema Poljudu krenu znatno ranije.

Dodatne poteškoće moguće su zbog povremenog zatvaranja pojedinih prometnica na području Kaštela, Solina i Splita.

Od 14 sati bit će uspostavljene zone ograničenog kretanja i parkiranja u Ulici VIII. mediteranskih igara, uključujući područje kod parkirališta bazena Poljud i ugostiteljskog objekta Mandrach te raskrižje s Ulicom Sedam Kaštela.

Ograničenja će vrijediti i u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Putom Brodarice. Određene iznimke vrijedit će, među ostalim, za žurne službe, Hrvatsku vojsku, stanare, javni prijevoz i vozila s odgovarajućim propusnicama.

Nepropisno parkirana vozila bit će premještena

Policija upozorava vozače da automobile ne ostavljaju na mjestima na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje.

Prometni redari i policijski službenici posebno će kontrolirati Zrinsko-frankopansku, Hrvatsku mornaricu, Ulicu Sedam Kaštela i Put Supavla. Vozači koji nepropisno parkiraju bit će sankcionirani, a vozila će, kada za to postoje uvjeti, biti premještena.

Na stadion bez ovoga nećete moći

Policija podsjeća da je na sportskim događajima zabranjeno unošenje alkohola, droga, pirotehnike, oružja i drugih predmeta kojima se mogu izazvati ozljede ili neredi.

Zabranjeno je i maskiranje radi skrivanja identiteta, unošenje i isticanje obilježja kojima se potiču mržnja ili nasilje, bacanje predmeta na teren te pokušaj nedopuštenog ulaska u dijelove stadiona.

Gledatelji nakon ulaska moraju biti na mjestu označenom na njihovoj ulaznici, a policija najavljuje sankcioniranje svih utvrđenih protupravnih ponašanja.

Posebno se upozorava da ulaznica sama po sebi nije dovoljna. Posjetitelji prilikom ulaska moraju imati i identifikacijski dokument s fotografijom – osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu – kako bi se mogao provjeriti njihov identitet.

Vrata Poljuda otvaraju se u 18:30

Ulazi na stadion bit će otvoreni od 18:30 sati, dva sata i 15 minuta prije početka utakmice. Navijačima se savjetuje da dođu što ranije kako bi na vrijeme prošli sigurnosne