Policija digla dron iznad Dalmacije: U samo jednoj akciji otkrili 72 prekršaja, evo što su vozači najviše radili

Dubrovačka prometna policija ponovno je u nadzor prometa uključila dron, a rezultati akcije pokazali su da je iz zraka teško sakriti prometne prekršaje. U samo jednoj pojačanoj kontroli policajci su evidentirali čak 72 prekršaja.

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik ovog su tjedna pojačano nadzirali promet na području Mlina i Orašca, koristeći bespilotnu letjelicu. Akcija je bila usmjerena prvenstveno na ponašanja vozača koja predstavljaju povećan rizik za sigurnost na cestama.

Čak 59 vozača bez sigurnosnog pojasa

Uvjerljivo najveći broj prekršaja odnosio se na nekorištenje sigurnosnog pojasa. Policija je evidentirala 59 takvih slučajeva. Dron je zabilježio i 11 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, jedan slučaj nepropisnog pretjecanja na obilježenom pješačkom prijelazu te jedan slučaj nepropisnog uključivanja u promet.

Protiv svih počinitelja policija je poduzela zakonom propisane mjere.

Dronovi ostaju iznad prometnica

Iz policije ističu kako bespilotne letjelice omogućuju učinkovitiji nadzor prometno opterećenih cesta, raskrižja i mjesta na kojima policijskim službenicima s tla nije jednostavno neposredno uočiti prekršaje.

Na taj način moguće je iz zraka primijetiti korištenje mobitela, vožnju bez sigurnosnog pojasa, nepropisna pretjecanja, ignoriranje prometne signalizacije i druga rizična ponašanja. Postaja prometne policije Dubrovnik najavila je da će ovakve akcije nastaviti provoditi i na drugim prometno ugroženim lokacijama na svom području. Policija naglašava kako cilj nije samo kažnjavanje vozača, nego smanjenje broja prometnih nesreća i poticanje odgovornijeg ponašanja u prometu.