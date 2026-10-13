Policija danas na Kozjaku zbog nove ceste: Vlasnici traže odgovore, otvara se pitanje kako je odabrana trasa koja mijenja lice Kaštela

Na južnim padinama Kozjaka za danas je zakazan novi očevid na zemljištima obuhvaćenima projektom prometnice između Kaštel Kambelovca i čvora Vučevica. Postupak bi se trebao održati uz policijsku asistenciju, dok vlasnici upozoravaju da još nisu dobili dokumentaciju koja bi im omogućila provjeru konačnog položaja trase i kriterija prema kojima je odabrana.

Na Kozjaku se danas, 13. listopada, očekuje nastavak postupaka povezanih s izgradnjom nove državne ceste koja bi trebala povezati Jadransku magistralu u Kaštel Kambelovcu s čvorom Vučevica na autocesti A1.

Za razliku od uobičajenih terenskih postupaka, današnji očevid najavljen je uz asistenciju policije.

Ta okolnost dodatno je zaoštrila već postojeće nesuglasice između dijela vlasnika zemljišta i institucija uključenih u realizaciju projekta.

Udruga „Spasimo Kozjak i Kaštela” upozorava kako se postupci na terenu nastavljaju, a da vlasnicima, prema njihovim tvrdnjama, još nisu dostavljeni svi dokumenti potrebni za provjeru načina na koji je odabrana trasa buduće prometnice.

S druge strane, riječ je o infrastrukturnom projektu koji bi trebao omogućiti kvalitetnije povezivanje Kaštela s autocestom A1 i novim prometnim pravcem kroz Kozjak.

Upravo zato spor nadilazi pitanje pojedinačnih parcela i otvara mnogo širu raspravu o prometnom razvoju Kaštela, zaštiti prostora i pravima vlasnika nekretnina.

Zašto je na očevid pozvana policija?

Prema informacijama koje je objavila udruga, očevidi na nekretninama obuhvaćenima projektom zakazani su za 8. i 13. listopada, pri čemu je za drugi termin određena policijska asistencija.

Vlasnici su zatražili pojašnjenje tko je zatražio policijsku pomoć, kada je zahtjev podnesen, na kojoj pravnoj osnovi i zbog kojih konkretnih okolnosti.

Važno je naglasiti da policijska asistencija u upravnim postupcima sama po sebi ne znači da je počinjeno kazneno djelo niti da će doći do prisilnog postupanja prema vlasnicima.

Međutim, njezino uključivanje otvara pitanje zbog čega nadležna tijela smatraju da se određena službena radnja ne može provesti bez policijske pomoći.

Za javnost je posebno važno razjasniti hoće li policija imati isključivo ulogu osiguravanja nesmetanog provođenja postupka ili se očekuju i druge službene radnje.

Vlasnici tvrde da još ne znaju gdje će cesta konačno prolaziti

Središnji dio spora odnosi se na dokumentaciju o trasi buduće prometnice.

Prema tvrdnjama udruge, vlasnici već dulje vrijeme traže stručne podloge, usporedbe različitih varijanti i dokumente iz kojih bi mogli nedvojbeno utvrditi konačan položaj ceste unutar planiranog koridora.

Ta razlika nije nevažna.

Utvrđeni prometni koridor predstavlja prostor unutar kojeg se planira prometnica, dok konačan položaj same ceste određuje njezin stvarni utjecaj na pojedine parcele, poljoprivredna gospodarstva, pristupne putove i postojeće građevine.

Za vlasnika zemljišta može biti presudno prolazi li prometnica rubom njegove nekretnine ili zahvaća njezin središnji dio.

Udruga tvrdi da takvi podaci nisu dovoljno jasno predstavljeni vlasnicima, premda su postupci utvrđivanja stanja nekretnina već pokrenuti.

Jesu li Hrvatske ceste dostavile svu dokumentaciju propisanu za ovu fazu postupka i omogućile vlasnicima odgovarajući uvid, pitanje je na koje bi trebale odgovoriti nadležne institucije.

Zašto je odabrana upravo Varijanta 2?

Jedno od najvažnijih otvorenih pitanja odnosi se na sam postupak odabira trase.

U projektnoj dokumentaciji, prema navodima udruge, spominje se više mogućih varijanti prometnice, uključujući one označene slovima F, G i H te brojevima 1 i 2.

Kao najpovoljnija odabrana je Varijanta 2.

Međutim, vlasnici se pozivaju na stručno mišljenje prema kojem u Studiji utjecaja na okoliš nisu jasno prikazani kriteriji i metodologija vrednovanja koji bi omogućili provjeru razloga za takav odabir.

To ne znači automatski da je odabrana trasa nepravilna ili da su nadležna tijela postupala nezakonito.

No znači da je potrebno javnosti omogućiti uvid u podatke na temelju kojih je donesena odluka s dugoročnim posljedicama za prostor.

Kod ovakvih infrastrukturnih projekata uobičajeno je uspoređivati prometne, tehničke, prostorne, okolišne i ekonomske čimbenike.

Posebno je važno utvrditi koliko su pri odabiru trase vrednovani utjecaji na poljoprivredno zemljište, postojeća gospodarstva, šumske površine, krajobraz i kulturnu baštinu.

Jedno gospodarstvo zaobiđeno, druga dva zahvaćena

Dodatna pitanja otvara položaj trase u odnosu na postojeća poljoprivredna gospodarstva.

Prema informacijama kojima raspolaže udruga, planirana cesta zaobilazi jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na području Kaštel Kambelovca, dok zahvaća dva gospodarstva na području Kaštel Lukšića.

Takav raspored sam po sebi ne dokazuje nepravilnosti.

Položaj prometnice može ovisiti o konfiguraciji terena, tehničkim zahtjevima, sigurnosnim standardima, prostornim ograničenjima i drugim objektivnim okolnostima.

Međutim, upravo bi usporedna analiza mogućih trasa trebala pokazati zašto je odabrano rješenje procijenjeno najpovoljnijim.

Bez takve dokumentacije javnost ne može samostalno procijeniti jesu li različiti interesi bili odgovarajuće vrednovani.

Velike razlike u procijenjenim vrijednostima zemljišta

Uz položaj prometnice otvoreno je i financijsko pitanje.

Prema podacima koje je iznijela udruga, Hrvatske ceste vlasnicima su ranije nudile naknade u rasponu od 24,76 do 40,90 eura po četvornom metru.

Istodobno se, prema istom izvoru, u procjembenim elaboratima izrađenima za potrebe projekta pojavljuju vrijednosti poljoprivrednog zemljišta od 46,34 do približno 75,61 eura po četvornom metru.

Riječ je o znatnim razlikama, iako se mora naglasiti da se vrijednost svake nekretnine određuje pojedinačno, ovisno o njezinim obilježjima i drugim relevantnim kriterijima.

Zato se različiti iznosi ne mogu automatski smatrati dokazom nepravilnog postupanja.

Ipak, vlasnici imaju opravdan interes doznati na temelju kojih su usporednih podataka i procjembenih metoda određivane ponuđene naknade.

Posebno je važno pitanje položaja onih vlasnika koji su već prihvatili ranije ponude i sklopili nagodbe.

Spor je već završio pred Upravnim sudom

Slučaj nije ograničen samo na javna priopćenja i terenske postupke.

Prema informacijama koje je objavila udruga, Ministarstvo je odbacilo prijedlog vlasnika za obnovu postupka u kojem je izdana lokacijska dozvola.

Protiv takve odluke pokrenut je upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu.

Samo pokretanje upravnog spora ne znači da je prethodna odluka nezakonita, niti samo po sebi dokazuje da se svi povezani postupci moraju zaustaviti.

Međutim, sudski postupak pokazuje da dio vlasnika zakonitost postupanja nadležnih tijela nastoji osporiti i pravnim putem.

Zbog toga je posebno važno da javnost dobije točne informacije o statusu postupka i eventualnim pravnim posljedicama za nastavak projekta.

Kozjak nije samo prometni koridor

Izgradnja nove prometnice ima i šire prostorne posljedice.

Kozjak je prirodna i kulturno-povijesna cjelina koja čini važan dio identiteta Kaštela.

Na njegovim padinama nalaze se poljoprivredne površine, stari putovi, ostaci povijesnih građevina i lokaliteti različitih razdoblja.

Svaki veliki prometni zahvat u takvom prostoru podrazumijeva promjene krajobraza, uklanjanje vegetacije, izgradnju usjeka i nasipa te trajno zauzimanje zemljišta.

To ne znači da prometna infrastruktura i zaštita prirodne i kulturne baštine nužno moraju biti suprotstavljeni ciljevi.

Naprotiv, upravo kvalitetna projektna dokumentacija i transparentan postupak odabira trase trebali bi omogućiti njihovo usklađivanje.

Nedavni slučaj obustave radova na protupožarnoj prometnici Studenčine – Visoki vrh, nakon upozorenja na kulturno-povijesne lokalitete, dodatno pokazuje koliko je važno pravodobno prepoznati vrijednosti prostora.

Pritom treba naglasiti da je riječ o zasebnom projektu koji nije isto što i državna cesta prema Vučevici.

Hoće li nova cesta rasteretiti Kaštela?

Osim pitanja vlasništva i okoliša, važna je i prometna opravdanost planiranih zahvata.

Na približno 13 kilometara državne ceste DC8 kroz Kaštela planiraju se tri nova cestovna spoja prema autocesti A1.

Takvi projekti mogli bi značajno promijeniti raspodjelu prometa na području Kaštela i šire splitske aglomeracije.

No ključni pokazatelji njihove opravdanosti trebali bi biti prometni modeli koji pokazuju koliko će vozila koristiti pojedine pravce, koliko će se smanjiti opterećenje postojećih cesta i kakve će posljedice nastati na mjestima novih priključaka.

To je osobito važno za Jadransku magistralu, jednu od najopterećenijih prometnica na području Kaštela.

Javnosti bi stoga trebalo predstaviti i očekivane učinke na prometnu sigurnost, a ne samo buduća skraćenja vremena putovanja.

Danas se očekuju odgovori na ključna pitanja

Današnji očevid na Kozjaku prilika je za utvrđivanje činjenica koje su dosad ostale predmet prijepora.

Prije svega, potrebno je razjasniti tko je i zbog čega zatražio policijsku asistenciju, koja je točno svrha očevida i kakva su prava vlasnika zemljišta tijekom njegova provođenja.

Jednako je važno utvrditi jesu li vlasnicima dostupni geodetski i projektni dokumenti iz kojih mogu jasno vidjeti kako će buduća cesta zahvatiti njihove nekretnine.

Od Hrvatskih cesta očekuju se i odgovori o kriterijima izbora Varijante 2, usporedbi s drugim razmatranim rješenjima te metodologiji procjene vrijednosti zemljišta.