Policija: Četiri osobe uhićene zbog sumnje da su izazivale požare

Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad četiri osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području.

Kako je priopćila Policijska uprava zadarska, sve je počelo sinoć nakon 20 sati, kada su građani policiji dojavili sumnjivo ponašanje četiriju osoba na širem benkovačkom području.

Nakon dojave policijski službenici pokrenuli su opsežan operativni rad na terenu te su u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo.

Četiri osobe potom su uhićene i dovedene u službene prostorije policije, gdje se nad njima provodi kriminalističko istraživanje.

Policija zasad nije objavila više informacija o identitetu uhićenih, kao ni o tome s kojim ih se konkretnim požarima povezuje. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon završetka kriminalističkog istraživanja.