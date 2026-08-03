Policija češljala more: Pala 24 glisera, a mladić na Hvaru vozio pod alkoholom i drogom – pronađen mu i kokain!

Policijski službenici tijekom proteklog su tjedna proveli pojačani nadzor sigurnosti plovidbe na području Splitsko-dalmatinske županije, a rezultati akcije pokazuju da se brojni nautičari nisu pridržavali propisa. Od 27. srpnja do 3. kolovoza sankcionirano je ukupno 67 prekršaja na moru.

Najviše kazni zbog nedopuštenog glisiranja

Najveći broj osoba, njih čak 24, kažnjen je zbog nedopuštenog glisiranja. Policija je evidentirala i devet slučajeva sidrenja na nedopuštenim mjestima te dva slučaja vezivanja plovila za vegetaciju. Četiri osobe kažnjene su zbog prekrcaja plovila, dok osam osoba kod sebe nije imalo policu osiguranja. Četvorica voditelja plovila nisu posjedovala uvjerenje za voditelja brodice, a u tri slučaja plovilima su upravljale osobe bez potrebne dozvole. Sankcionirane su i dvije osobe koje su plovila iznajmile ili dale na upravljanje osobama bez odgovarajuće dozvole.

Na Hvaru vozio velikom brzinom bez navigacijskih svjetala

Posebno opasan slučaj zabilježen je u subotu, 1. kolovoza, oko 23.40 sati u akvatoriju Vrboske na otoku Hvaru. Policijski službenici na radaru su uočili plovilo koje se kretalo velikom brzinom bez upaljenih navigacijskih svjetala. Policija je svjetlosnim i zvučnim signalima izdala naredbu za zaustavljanje, nakon čega je utvrđeno da plovilom upravlja 20-godišnji hrvatski državljanin.

Napuhao 1,41 promil, bio pozitivan na marihuanu

Mladić je doveden u službene prostorije, gdje mu je alkotestiranjem izmjerena koncentracija alkohola od 1,41 promila. Preliminarnim testiranjem utvrđena je i prisutnost marihuane u njegovu organizmu, a policajci su mu oduzeli i kokain. Utvrđena je osnovana sumnja da je počinio dva prekršaja iz Pomorskog zakonika te prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Izrečena mu je sedmodnevna zabrana upravljanja plovilom, a u policijskoj postaji zadržan je do prestanka djelovanja opojnih sredstava.