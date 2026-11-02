Policija "češlja" garažu u Stobreču: Provjerava se moguće neovlašteno posjedovanje kemikalije

Na području Stobreča večeras, 2. studenoga, traje policijsko postupanje u privatnoj garaži. Prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama kojima raspolaže Dalmacija Danas, na lokaciji se nalaze djelatnici kriminalističke policije, a nekoliko osoba odvedeno je u službene policijske prostorije.

Policija potvrdila postupanje

Kontaktirali smo Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku, potvrdili su nam postupanje u večernjim satima.

„U tijeku je postupanje policije vezano uz provjeru informacije o neovlaštenom posjedovanju kemikalija u garaži na području Stobreča.”

Četiri osobe odvedene u policijske prostorije?

Prema našim neslužbenim informacijama, četiri osobe odvedene su u policijske prostorije, dok kriminalistička policija na samoj lokaciji nastavlja postupanje.

Zasad nije poznato o kakvim je kemikalijama riječ niti jesu li tijekom postupanja pronađene nedopuštene tvari.

Više pojedinosti očekuje se nakon dovršetka policijskog postupanja.