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Policija blokira u nedjelju ulice oko Poljuda! Građanima upućeno ozbiljno upozorenje

Zbog utakmice Hajduka i Varaždina na Poljudu, već od 11 sati kreću prometna ograničenja u Splitu. Policija najavljuje pojačane mjere sigurnosti, snimanje navijača i strogu kontrolu ponašanja na stadionu
Hajduk-Ajax foto roko 4

U nedjelju, 18. listopada 2026. godine s početkom u 15:00 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i NK „Varaždin“ iz Varaždina.

"Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to tako da će se od 11:00 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i ''Hemingwaya'' (osim vozila javnog gradskog prijevoza, odnosno vozila s propusnicom) te od 12:00 sati osim za vozila žurnih službi, HV, stanara, vozila javnog prijevoza odnosno vozila s propusnicom u ulici Zrinsko frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru i ulice Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice", poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske. 

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.

Policija obavještava građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

  • unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
  • unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
  • maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,
  • unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
  • pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti
  • pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
  • bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
  • boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od organizatora.

"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika, kao i upute redarske službe, kako bi utakmica prošla bez izgreda", apelira splitska policija. 

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