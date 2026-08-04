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Policija apelira na posjetitelje Thompsonova koncerta: Evo gdje parkirati vozila

Zbog održavanja koncerta na stadionu Šubićevac posjetiteljima se preporučuje korištenje predviđenih parkirališta kako bi se izbjegle prometne gužve

Povodom održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona koji se danas, 4. kolovoza, održava na stadionu Šubićevac u Šibeniku, Policijska uprava šibensko-kninska uputila je apel posjetiteljima.

Iz policije mole sve koji dolaze na koncert da svoja vozila parkiraju na za to predviđenim parkirališnim prostorima – parkiralištu TEF-a te parkiralištu uz trgovački centar Dalmare.

Cilj preporuke je osigurati što protočniji promet, smanjiti gužve u okolici stadiona te omogućiti lakše kretanje posjetitelja i žurnih službi.

Policija poziva građane na poštivanje prometne signalizacije i uputa službenih osoba na terenu

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