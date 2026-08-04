Policija apelira na posjetitelje Thompsonova koncerta: Evo gdje parkirati vozila

Povodom održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona koji se danas, 4. kolovoza, održava na stadionu Šubićevac u Šibeniku, Policijska uprava šibensko-kninska uputila je apel posjetiteljima.
Iz policije mole sve koji dolaze na koncert da svoja vozila parkiraju na za to predviđenim parkirališnim prostorima – parkiralištu TEF-a te parkiralištu uz trgovački centar Dalmare.
Cilj preporuke je osigurati što protočniji promet, smanjiti gužve u okolici stadiona te omogućiti lakše kretanje posjetitelja i žurnih službi.
Policija poziva građane na poštivanje prometne signalizacije i uputa službenih osoba na terenu
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