Policija apelira na posjetitelje Thompsonova koncerta: Evo gdje parkirati vozila

Povodom održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona koji se danas, 4. kolovoza, održava na stadionu Šubićevac u Šibeniku, Policijska uprava šibensko-kninska uputila je apel posjetiteljima.

Iz policije mole sve koji dolaze na koncert da svoja vozila parkiraju na za to predviđenim parkirališnim prostorima – parkiralištu TEF-a te parkiralištu uz trgovački centar Dalmare.

Cilj preporuke je osigurati što protočniji promet, smanjiti gužve u okolici stadiona te omogućiti lakše kretanje posjetitelja i žurnih službi.

Policija poziva građane na poštivanje prometne signalizacije i uputa službenih osoba na terenu