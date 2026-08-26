Policajka na sudu prozvala šefa: Tvrdi da ju je odvraćao od prijave protiv Anne Dujić

Novi detalji pojavili su se na suđenju Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju se u aferi "Nakaze" tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema službenoj osobi. Policajka koja ju je prijavila na sudu je iznijela ozbiljne tvrdnje o postupanju svojih nadređenih nakon incidenta.

Kako piše Index, policajka je pred Općinskim sudom u Karlovcu kazala da ju je načelnik Postaje prometne policije Šibenik Joško Periša odvraćao od podnošenja kaznene prijave protiv Anne Dujić.

Policajka: "Rečeno mi je da od toga nema ništa"

Policajka je ispričala da je nakon što je vidjela televizijski prilog pitala nadređene kako treba prijaviti slučaj. Prema njezinu iskazu, dočekala ju je reakcija zbog koje se osjećala ugroženo. U sudnici je izravno prozvala Perišu, navodeći da ju je odvraćao od prijave i upozoravao da bi ona mogla imati problema jer Annu Dujić nije odmah privela nakon incidenta.

Periša je na mjesto načelnika šibenske prometne policije imenovan u ožujku 2019. godine. Prema podacima koje navodi Index, bio je jedini kandidat koji je ispunjavao uvjete natječaja te je nakon testiranja i razgovora imenovan na tu dužnost.

Sindikat traži smjenu glavnog ravnatelja policije

Cijeli slučaj izazvao je i reakciju Sindikata policijskih službenika, koji je od premijera Andreja Plenkovića i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zatražio hitnu smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline. Iz Sindikata tvrde da slučaj pokazuje ozbiljne probleme u policijskom sustavu te traže neovisnu istragu o postupanju policijskih rukovoditelja i mogućim pritiscima kojima je policajka bila izložena. Posebno problematiziraju činjenicu da, prema njihovim navodima, nakon njezina prvog službenog izvješća s požarišta nije uslijedila odgovarajuća reakcija.

Dujić se izjasnila da nije kriva

Anna Dujić optužena je zbog događaja iz srpnja 2024. godine na području Skradina, tijekom velikog požara. Prema optužnici, nije postupila po naredbi policajke da zaustavi automobil, a zatim je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti prema policijskoj službenici, koja se morala odmaknuti. Tereti ju se i za prijetnju istoj policajki pred televizijskim kamerama.

Dujić se na početku suđenja izjasnila da nije kriva. Postupak se nastavlja 28. rujna, kada bi trebali biti ispitani novi svjedoci. Slučaj je prvotno vodilo Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, koje je odbacilo kaznenu prijavu policajke. Nakon nadzora DORH-a predmet je povjeren karlovačkom tužiteljstvu, koje je ponovno otvorilo istragu, a potom je podignuta i potvrđena optužnica protiv Anne Dujić.