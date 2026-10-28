Policajka iz Dalmacije odavala tajne podatke MUP-a radi glasova na izborima: U sve upleteni i kći bivšeg gradonačelnika te HDZ-ov vijećnik

Uskok je podigao optužnicu protiv policajke koja je kćeri bivšeg paškog gradonačelnika te paškom ugostitelju i HDZ-ovu vijećniku odavala policijske podatke radi osiguranja glasova na lokalnim izborima.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestio da je podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Splitu nakon provedene istrage koja je pokrenuta 21. srpnja ove godine, piše N1.

Optužnicom se policajki stavlja na teret da je od siječnja do svibnja 2025., kao službenica Policijske postaje Pag, na traženje ugostitelja i gradonačelnikove kćeri, pristupala informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova te im pribavljala podatke koje su tražili.

Uskok pojašnjava da je kao član izbornog stožera bivšeg gradonačelnika, za potrebe osiguranja glasova na predstojećim lokalnim izborima, koristeći službene ovlasti, u najmanje 82 navrata provjeravala podatke osoba koje imaju prijavljeno prebivalište na Pagu i fotografirala podatke stranaca na privremenom boravku u Hrvatskoj, a koji ostvaruju pravo glasovanja za predstavnike gradskog vijeća na lokalnim izborima.

Potom je pribavljene podatke koji nisu javno objavljivi i kojima nije dozvoljen pristup osobama izvan sustava MUP-a, u 66 navrata dostavila gradonačelnikovoj kćeri te u 16 navrata ugostitelju, a sve kako bi na temelju tih podataka osigurali što veći broj glasova listi koju je predvodio bivši gradonačelnik.

Uskok je u lipnju prošle godine pokrenuo istragu protiv bivšeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, njegova vozača te direktora paškog komunalnog poduzeća i vlasnika tvrtke preko koje su izvukli novac kako bi podmirili vozačev porezni dug.

Istražitelji su naveli da je na traženje vozača koji mu je bio i "osoba od povjerenja" Fabijanić kao gradonačelnik od 9. do 24. travnja dogovorio s direktorom gradske tvrtke i poduzetnikom, čija je tvrtka bila podizvođač, izradu dokumentacije o fiktivnim poslovima kako bi osigurali novac za podmirenje vozačeva poreznog duga.