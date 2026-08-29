Policajka iz afere 'Nakaze' zahvalila građanima i odbila pomoć: "Hvala vam, dobri ljudi, ima potrebitijih!"

Zadarski županijski vijećnik Mate Lukić objavio je poruku policajke Antonije Zorčić, povezane sa slučajem poznatim kao afera „Nakaze“, nakon što su mu se, prema njegovim riječima, građani javljali sa željom da joj financijski pomognu.

Lukić je naveo kako je stupio u kontakt s njom te da je odbila bilo kakvu novčanu ili materijalnu pomoć.

– Hvala vam što stojite uz istinu i poštenje. Hvala vam što dijelimo iste vrijednosti malog čovjeka. Osjećala bih se jako loše i bila bih loš čovjek kad bi mi se donirao ikakav novac ili bilo što materijalno. Imam dovoljno za normalan život, suprug, djeca i ja. Ja nemam nikakav trošak što se tiče odvjetnika jer sve troškove pokriva Sindikat policijskih službenika. Ima puno materijalno potrebitijih ljudi od mene. Hvala vam, dobri ljudi! – poručila je Zorčić.

Lukić je uz njezinu poruku napisao da je riječ o „velikoj osobi“ te dodao kako, po njegovu mišljenju, „nije ponos policije, već cijele Hrvatske“.

Zorčić je policijska službenica koja je dospjela u središte javnosti nakon incidenta povezanog s požarom na šibenskom području i postupanja koje je kasnije preraslo u sudski slučaj poznat kao afera „Nakaze“.