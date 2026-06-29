Policajci pozivaju građane na veliku akciju u Mravincima: "Svaka kap krvi znači život"

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske organizira izvanrednu akciju darivanja krvi koja će se održati u srijedu, 1. srpnja 2026. godine, od 8 do 14 sati u Mravincima. Akcija će se održati u prostorijama Jedinice specijalne i interventne policije Split, a iz policije pozivaju sve građane, darivatelje krvi, ali i one koji to žele postati, da se odazovu i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija.

Tijekom sezone potrebe za krvlju dodatno rastu

Kako ističu iz Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske, tijekom turističke sezone na području Dalmacije boravi velik broj ljudi, zbog čega je posebno važno da splitska bolnica raspolaže dovoljnim zalihama krvi za sve pacijente kojima je potrebna.

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Upravo zato odlučili su okupiti svoje članove i organizirati ovu izvanrednu akciju, s ciljem da se još jednom zajednički pomogne pacijentima u potrebi. Članovi Kluba u 2025. godini prikupili su ukupno 891 dozu dragocjene tekućine. Krv su darivali tijekom tri redovne akcije, jedne izvanredne akcije organizirane za potrebe pacijenata u splitskoj bolnici, ali i samoinicijativnim odazivanjem na pozive Odjela za transfuziju KBC-a Split. Klub dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske osnovan je prije 29 godina, a okuplja policijske i državne službenike Policijske uprave splitsko-dalmatinske, članove njihovih užih obitelji te umirovljene službenike.

Sve više mladih i žena među darivateljima

U 2025. godini Klub je postao bogatiji za 24 nova člana koji su krv darivali prvi put. Zabilježen je i porast broja darivatelja, ali i prikupljenih doza krvi.

Posebno veseli podatak da se u rad Kluba uključuje sve veći broj žena. Njih 77 prošle je godine darivalo krv. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske ističu kako je darivanje krvi dugogodišnja tradicija kojoj se priključuje sve veći broj mlađih kolegica i kolega.

Poziv građanima: Dođite u Mravince i darujte krv

"Svim kolegicama i kolegama koji su darivatelji krvi čestitamo na iskazanoj humanosti i želji da i na ovaj način pomognu građanima i sigurni smo da će i ovoga puta odaziv biti odličan kao i do sada", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.

Ovim putem pozivaju sve građane da se pridruže policijskim službenicima, dođu u Mravince i daruju krv.

"Svaka kap krvi znači život", poručili su iz Kluba dobrovoljnih darivatelja krvi PU splitsko-dalmatinske. U cilju animiranja i onih građana koji do sada nisu darivali krv, policija je objavila i video svojih kolegica i kolega s porukom o važnosti darivanja krvi.