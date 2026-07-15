Policajci kod Požege u službenom autu imali odnose sa ženom, njen muž otkrio snimke?

Požeško-slavonsku policijsku upravu potresa ozbiljan skandal: prema neslužbenim informacijama, nekoliko policajaca je u više navrata, za vrijeme radnog vremena i u službenom automobilu, imalo seksualne odnose. Navodno su se na različitim mjestima i u različito vrijeme upuštali u odnose s istom ženom s područja Požeško-slavonske županije. Redakciji su poznati identiteti spomenute žene, kao i trojice policajaca koji su u tome sudjelovali, piše Drago Hedl za Telegram.

Pokušaj zataškavanja

Cijeli slučaj se, prema dostupnim informacijama, počeo rasplitati nakon što je policija zaprimila prijavu o obiteljskom nasilju u mjestu gdje živi spomenuta žena. Nakon što joj je suprug oduzeo mobitel, zamolila je susjedu da nazove 112, nakon čega je na intervenciju stigla patrola iz obližnje policijske postaje. Policajci su nakon očevida izuzeli mobitel, navodno zato što ih je suprug upozorio da se u njemu nalaze kompromitirajuće snimke.

Izvor upućen u slučaj navodi kako su djelatnici policijske postaje, pregledavajući sadržaj mobitela, ostali zapanjeni kada su na eksplicitnim fotografijama prepoznali svoje kolege. Prema istom izvoru, slučaj se pokušalo zataškati, no to je postalo nemoguće nakon što je nekoliko kompromitirajućih fotografija počelo kružiti u javnosti, zbog čega je događaj morao biti prijavljen.

Škrti odgovor policije

Nakon saznanja o događaju o kojem se već naveliko priča u županiji, Telegram je u ponedjeljak, 13. srpnja, poslao upit nadležnoj policijskoj upravi. Zanimalo ih je imaju li saznanja o neprimjerenom ponašanju najmanje trojice djelatnih policajaca, odnosno jesu li se upuštali u seksualne odnose za vrijeme radnog vremena i u službenim vozilima.

Novinar je također od policije tražio službenu informaciju o tome provode li se izvidi, što je poduzeto i o kolikom se točno broju policajaca radi. U upitu smo naveli i prezimena trojice policijskih službenika, kao i inicijale žene te naziv ustanove u kojoj je zaposlena, zatraživši odgovor do utorka u 12 sati.

U utorak prije podneva nazvao je glasnogovornicu PU požeško-slavonske, koja je rekla da su u upravi svi još duboko potreseni zbog pogibije kolege Marija Pjerabona u prometnoj nesreći prošle subote. Zamoljeni smo za strpljenje te nam je obećano da će odgovoriti na upit nakon provjere dojava, vjerojatno tijekom srijede.

Danas u 15 sati Telegramu je stigao vrlo kratak odgovor, u kojem nije odgovoreno na većinu poslanih pitanja. Odgovor PU požeško-slavonske prenosimo u cijelosti: "Obavještavamo vas da Policijska uprava požeško-slavonska ne provodi policijske izvide u vezi s navodima na koje se odnosi vaš upit. Istodobno, u tijeku su provjere navoda o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika".