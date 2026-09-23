Policajac zaigrao nogomet, s tribina krenule teške uvrede: Toni i Dejo vikali i psovali

Dvojica mladića osuđeni su jer su kao navijači vrijeđali i psovali policajca koji je igrao nogomet.

Prema ovotjednoj presudi, dogodilo se to proljetos, u nedjelju od 18 do 18.45 sati u Miljevcima kod Slatine, na nogometnom igralištu NK Mladosti tijekom drugog poluvremena prvenstvene utakmice II. ŽNL istok između domaćina i NK Krčevina iz Čadavičkog Luga, piše Danica.hr.

Javni red i mir narušavali su Toni (30), koji je napuhao 1,40 promila, i Dejo (26), koji je bio trijezan. Glasno su vikali igraču NK Krčevina, inače krim-policajcu, te ga vrijeđali i omalovažavali.

“Bire je*emo ti mater, Bire je*emo ti mater, javi se, policijsko pseto, pederu“, vikali su na nogometaša te sve učestalo ponavljali, a što je bilo u izravnoj vezi sa službom navedenog policajca.

Dvojac je kažnjen sa po 200 eura i mora platiti po 15 eura prekršajnih troškova. Sudac im je “ublažio kazne znatno ispod zakonom propisanog minimuma jer smatra da će se i tako ostvariti svrha kažnjavanja i dovoljno utjecati na počinitelje.

Zakonom je, inače, za takav prekršaj propisana novčana kazna koja iznosi od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.