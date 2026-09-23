Close Menu

Policajac zaigrao nogomet, s tribina krenule teške uvrede: Toni i Dejo vikali i psovali

Jedan imao 1,40 promila

Dvojica mladića osuđeni su jer su kao navijači vrijeđali i psovali policajca koji je igrao nogomet.

Prema ovotjednoj presudi, dogodilo se to proljetos, u nedjelju od 18 do 18.45 sati u Miljevcima kod Slatine, na nogometnom igralištu NK Mladosti tijekom drugog poluvremena prvenstvene utakmice II. ŽNL istok između domaćina i NK Krčevina iz Čadavičkog Luga, piše Danica.hr.

Javni red i mir narušavali su Toni (30), koji je napuhao 1,40 promila, i Dejo (26), koji je bio trijezan. Glasno su vikali igraču NK Krčevina, inače krim-policajcu, te ga vrijeđali i omalovažavali.

“Bire je*emo ti mater, Bire je*emo ti mater, javi se, policijsko pseto, pederu“, vikali su na nogometaša te sve učestalo ponavljali, a što je bilo u izravnoj vezi sa službom navedenog policajca.

Dvojac je kažnjen sa po 200 eura i mora platiti po 15 eura prekršajnih troškova. Sudac im je “ublažio kazne znatno ispod zakonom propisanog minimuma jer smatra da će se i tako ostvariti svrha kažnjavanja i dovoljno utjecati na počinitelje.

Zakonom je, inače, za takav prekršaj propisana novčana kazna koja iznosi od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0