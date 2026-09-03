Policajac u Južnoj Koreji zatvarao slučajeve nestalih bez istrage kako bi izbjegao posao: Pronađena tijela nekoliko osoba

Južnokorejsku policiju potresa veliki skandal nakon što je policajac priznao da je slučajeve nestalih osoba zatvarao bez provođenja odgovarajuće istrage kako bi izbjegao dodatni posao.

Policajac prezimena Bu uhićen je početkom kolovoza zbog sumnje da je na popularnom turističkom otoku Jeju prerano zatvarao slučajeve nestanaka te obiteljima davao lažne informacije.

Nakon što je slučaj izazvao snažne reakcije javnosti, policija je naknadno pokrenula potragu za nekoliko nestalih osoba. U proteklih nekoliko tjedana pronađena su četiri tijela.

Skandal je stigao u osjetljivom trenutku, dok se južnokorejska vlada priprema policiji dati veće istražne ovlasti. Predsjednik Lee Jae Myung već je najavio reformu policije.

Lagao da je razgovarao s nestalim osobama

Policija provincije Jeju objavila je da je Bu lažno zatvorio najmanje dva slučaja koja su privukla veliku pozornost javnosti. Tereti ga se za krivotvorenje službenih elektroničkih evidencija, ometanje službene dužnosti i nesavjesno obavljanje dužnosti.

U oba slučaja tvrdio je da je razgovarao s nestalim osobama iako do takvog kontakta nije došlo. Potom je slučajeve zatvarao bez potvrde gdje se nestali nalaze i jesu li sigurni.

Tijekom istrage priznao je zbog čega je to radio.

– Nestala osoba bila je obična odrasla osoba pa sam tome pristupio neozbiljno. Da slučaj nije bio zatvoren, bilo bi mnogo toga čime bih se morao baviti, a zbog pritiska povezanog s predajom slučaja lažno sam ga zatvorio – izjavio je.

Jedan od slučajeva odnosio se na 37-godišnju Jang Mi-ran, čiji je nestanak u svibnju prijavio njezin dečko. Policajac mu je rekao da je razgovarao s Jang te da ona ne želi kontakt ni s policijom ni s njim. Istražitelji su naknadno utvrdili da je tu priču izmislio.

Lažne podatke unio je i u službeni policijski sustav, a zabilježio je i da je Jang poginula u prometnoj nesreći. Njezino tijelo pronađeno je prošlog tjedna u blizini plantaže palmi na Jejuu.

Sumnjaju na još najmanje 25 slučajeva

Sličan scenarij zabilježen je i nakon nestanka muškarca u 60-im godinama u srpnju. Bu je ponovno tvrdio da je razgovarao s nestalim muškarcem i da ovaj ne želi da ga se kontaktira. Muškarac je početkom kolovoza pronađen mrtav.

Istraga se sada širi. Policija vjeruje da je Bu možda prerano zatvorio još najmanje 25 slučajeva nestalih osoba. U dijelu tih slučajeva naknadno je utvrđeno da su osobe žive i sigurne.

U Južnoj Koreji godišnje se prijavi nestanak više od 70.000 odraslih osoba, a 99 posto slučajeva u roku od mjesec dana bude označeno kao riješeno.

Skandal u osjetljivom trenutku za policiju

Slučaj je izazvao dodatne kontroverze jer je vlada nedavno usvojila zakone kojima se pune istražne ovlasti prenose s državnog odvjetništva na policiju. Vlasti taj potez opravdavaju željom za smanjenjem političkog utjecaja državnih odvjetnika, dok dio javnosti strahuje od davanja dodatnih ovlasti policiji koju već godinama prate optužbe za korupciju i nesposobnost.

Predsjednik Lee Jae Myung poručio je da je žalosno što zbog nekolicine pojedinaca stradaju ugled i ponos većine policijskih službenika koji svoj posao obavljaju savjesno.