Policajac u Istri osumnjičen za spolno uznemiravanje dviju kolegica, udaljen je iz službe

Policijska uprava istarska kazneno je prijavila policijskog službenika zbog sumnje da je tijekom više mjeseci spolno uznemiravao dvije kolegice kojima je bio nadređen.

Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici Službe općeg kriminaliteta PU istarske, a nakon njegova završetka protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Sumnja se da je uznemiravanje trajalo mjesecima

Prema policijskom priopćenju, sumnja se da se sporno ponašanje događalo od prosinca prošle do kolovoza ove godine, tijekom zajedničkih smjena osumnjičenog policajca i dviju policijskih službenica.

Osumnjičeni im je u tom razdoblju bio nadređen.

Policija navodi da je kolegice navodno izlagao neželjenom verbalnom, neverbalnom i fizičkom ponašanju spolne naravi.

Takvim je postupanjem, sumnja policija, povrijedio njihovo dostojanstvo i integritet te kod njih izazvao osjećaje nelagode, straha i poniženja.

Udaljen iz policijske službe

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja slučaj je predan nadležnom državnom odvjetništvu, kojem je protiv policijskog službenika podnesena kaznena prijava.

Uslijedila je i mjera unutar same policije.

Načelnik Policijske uprave istarske donio je, sukladno Zakonu o policiji, rješenje o udaljenju osumnjičenog policijskog službenika iz službe.