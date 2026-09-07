Policajac teško ozlijeđen tijekom intervencije u Splitu. Pijani muškarac ga udarao u nogu

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Tijekom policijskog postupanja muškarac je pružao otpor te nekoliko puta nogom udario policijskog službenika.

Incident se dogodio u nedjelju, 6. rujna, na području Splita. Policajci su postupali prema 49-godišnjaku zbog sumnje da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira.

Muškarac je, prema navodima policije, bio vidno alkoholiziran te je tijekom postupanja počeo pružati aktivni otpor. Pritom je policajca nekoliko puta nogom udario u potkoljenicu.

Ozlijeđenom policijskom službeniku pružena je liječnička pomoć, a utvrđeno je da je zadobio teže ozljede noge. Nakon liječničke obrade otpušten je iz bolnice.

Nad 49-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje, a policija će ga uz kaznenu prijavu predati pritvorskom nadzorniku.