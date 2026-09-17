Policajac ga držao za vrat, muškarac govorio da ne može disati. Tri dana kasnije je umro

U javnosti se pojavila uznemirujuća snimka policijske intervencije u središtu Ljubljane nakon koje je 37-godišnji Armin Đutović izgubio svijest, a tri dana kasnije preminuo u bolnici. Snimka s policijske tjelesne kamere prikazuje dio intervencije tijekom kojeg Đutović govori policajcima da ne može disati. Snimku je pribavio slovenski 24ur, odnosno POP TV. Na njoj se vidi kako policajci obaraju 37-godišnjaka na tlo, nakon čega ga jedan od njih više od minute drži zahvatom oko vrata. - Umrijet ću, molim vas, ne mogu disati - čuje se Đutović na snimci.

Nakon što su mu stavljene lisice, nekoliko minuta ostao je nepomično ležati potrbuške. Oko njega se nalazilo više policajaca, a prema navodima optužnice, prvu pomoć nisu mu počeli pružati odmah. Objavljena snimka prikazuje samo dio cijele policijske intervencije. Upozoravamo, snimka u nastavku može biti uznemirujuća. Snimku pogledajte OVDJE.

Sve se dogodilo 8. prosinca 2024. u Čopovoj ulici u Ljubljani. Policija je intervenirala nakon dojave da muškarac razbacuje i oštećuje stolice na terasi ugostiteljskog objekta. Prema policijskom opisu događaja, Đutović je potom udario nizozemskog državljanina, a prilikom policijskog postupanja pružao je otpor i pokušao pobjeći. Policajca Jana Dovnika tužiteljstvo tereti da je Đutovića s leđa obuhvatio zahvatom oko vrata te nastavio pritiskati i nakon što je 37-godišnjak izgubio svijest. Tereti ga se da je iz nehaja prouzročio njegovu smrt. Đutović je doživio srčani zastoj, a zbog nedostatka kisika pretrpio je teško i nepovratno oštećenje mozga. Prevezen je u bolnicu, gdje je preminuo 11. prosinca 2024. godine, prenosi Večernji list.

Još petero policajaca, Tomaž Podobnik, Tomi Brdnik, Marko Goleš, Maja Vojsk i Nika Marčič, optuženo je za nepružanje pomoći. Tužiteljstvo tvrdi da nisu na vrijeme provjerili diše li Đutović te da je oživljavanje započelo tek više od četiri minute nakon srčanog zastoja. Nadzor direktorata slovenskog Ministarstva unutarnjih poslova ranije je utvrdio nepravilnosti u policijskom postupanju. Prema nalazima nadzora, zahvat je primijenjen nestručno i nesrazmjerno, prva pomoć nije pružena odmah, a tjelesna sila protiv već vezanog Đutovića također je ocijenjena nezakonitom, nestručnom i nesrazmjernom. Direktorat je zaključio i da je interna policijska komisija prethodno neobjektivno procijenila zakonitost i stručnost postupanja.

Stručnjak s Fakulteta za sigurnosne znanosti Miroslav Žaberl za 24ur Zvečer rekao je kako se, prema njegovu mišljenju, već na objavljenom dijelu snimke mogu uočiti stručne pogreške. - Najvjerojatnije je stisak bio prejak, trajao je predugo, a policajac nije primijetio da osoba već neko vrijeme ne diše. Nakon toga vidim policajce koji nisu odmah reagirali - rekao je. Igor Toplak iz policijskog sindikata pozvao je, s druge strane, da se prije konačnih zaključaka pričekaju nalazi sudskih vještaka i odluka suda. Kazneni postupak protiv šestorice policajaca još traje, a o njihovoj odgovornosti odlučit će Okružni sud u Ljubljani.