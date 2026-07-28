Polaznici oduševljeni prvom AI akademijom Digitalne Dalmacije, već se traži nastavak

Mjesta su nestala brže nego što je itko očekivao.

Kada su Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija prije nešto više od dva tjedna otvorile prijave za prvu radionicu nove AI akademije, interes je bio toliki da su sva mjesta popunjena u rekordnom roku, čak i prije nego što je objavljen točan termin održavanja. Radionica je potom održana u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija, a sudeći prema reakcijama polaznika koje su stizale danima poslije, popunjena lista bila je tek prvi pokazatelj da je Digitalna Dalmacija pogodila pravi trenutak.

Riječ je o praktičnoj, dvosatnoj radionici "AI alati za poslovno korištenje", prvoj u nizu edukacija unutar AI akademije, novog programa "Digitalne akademije" posvećenog isključivo umjetnoj inteligenciji. Posebno je zanimljivo tko se sve prijavio. Među polaznicima prve radionice bili su predstavnici Sveučilišta u Splitu, jedne od vodećih revizorsko-konzultantskih tvrtki te glavni urednik lokalnog medija - ljudi čiji posao podrazumijeva procjenjivanje kvalitete i vjerodostojnosti sadržaja prije nego što odluče uložiti svoje vrijeme.

Njihova prijava, bez ikakvog dodatnog marketinškog poticaja, sama po sebi potvrđuje da je sadržaj radionice prepoznat kao ozbiljan i kvalitetan, a ne kao još jedna u nizu AI edukacija koje se posljednjih mjeseci organiziraju gotovo svakodnevno.

Zašto baš AI akademija i zašto upravo sada?

Webinara i radionica o umjetnoj inteligenciji iz tjedna u tjedan ima sve više, no velik dio njih ostaje na razini teorije. AI akademija rezultat je gotovo osam godina kontinuiranog rada Digitalne Dalmacije na razvoju lokalne tehnološke zajednice. Priča počinje još 2018. godine, mnogo prije nego što je umjetna inteligencija postala svakodnevna tema, kada je u Splitu pokrenut "ML/AI Split Meetup" Digitalne Dalmacije. Danas ta zajednica okuplja više od 800 članova - studenata, developera, znanstvenika i stručnjaka iz tehnološke industrije - te je najveća tehnološka meetup zajednica u Dalmaciji.

Tijekom godina zajednica je rasla zajedno s tehnologijom. Od prvih predavanja o strojnom učenju i Pythonu, preko suradnje s FESB-om i PMF-om, do tema poput velikih jezičnih modela i generativne umjetne inteligencije, cilj je uvijek bio isti - pratiti tehnološke promjene i približiti ih lokalnoj zajednici. AI akademija prirodan je nastavak tog razvoja i povezuje dugogodišnji rad na jačanju "Tehnološke zajednice" s iskustvom koje je Digitalna Dalmacija stekla kroz "Digitalnu akademiju".

Dva sata praktičnog rada, bez suvišne teorije

Radionicu su osmislili i vodili tehnološki stručnjaci Helena Krog i Damir Brčić, koji je ujedno pročelnik Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove Splitsko-dalmatinske županije te voditelj Digitalne Dalmacije. Oboje umjetnu inteligenciju svakodnevno koriste u svom profesionalnom radu. Tijekom dva sata polaznici su prošli kroz osnovne pojmove i vrste umjetne inteligencije, upoznali generativne alate poput ChatGPT-a, Claudea i Geminija te naučili kako napisati kvalitetan prompt koji daje korisne rezultate.

Poseban naglasak stavljen je na praktičnu primjenu umjetne inteligencije u svakodnevnim poslovnim zadacima, od pisanja i sažimanja tekstova do izrade izvještaja, organizacije informacija i povećanja produktivnosti.

Radionica je obuhvatila i uvod u automatizaciju poslovnih procesa pomoću alata kao što su n8n, Make i Zapier te pregled osnovnih pravila sigurnog korištenja podataka pri radu s AI alatima. Kako bi stečeno znanje mogli odmah primijeniti u vlastitom radu, svi su polaznici na kraju radionice dobili priručnik s primjerima gotovih promptova, koje mogu prilagoditi svojim poslovnim potrebama i koristiti u svakodnevnom radu.

Što su polaznici stvarno rekli?

Povratne informacije nakon radionice pokazale su izrazito visoku razinu zadovoljstva. Polaznici su predavanje najčešće ocijenili ocjenama od 8 do 10, na ljestvici od 1 do 10, a gotovo svi istaknuli su da bi radionicu preporučili kolegama i prijateljima. "Već sam na prvoj radionici naučila puno novih stvari koje sada želim dodatno istražiti i početi koristiti u svom radu. Hvala na odličnoj organizaciji, pristupačnoj prezentaciji i jasnoći", napisala je jedna polaznica iz javnog sektora.

Polaznica iz područja trgovine i e-trgovine svoj je dojam sažela jednostavno: "Izvrsno. Radite odličan posao."

Jedan polaznik iz IT sektora poručio je: "Samo nastavite kao i do sada."

Posebne pohvale dobili su i predavači. Više je polaznika istaknulo način na koji su Helena i Damir objašnjavali gradivo te povezivali teoriju s primjerima iz svakodnevnog rada.

"Bravo za ideju i oba predavača. Posebno mi se svidjelo kako je kolega prepoznao trenutke u kojima je trebalo dodatno pojasniti pojedine detalje", stoji u jednom od komentara. Druga je polaznica kao najveću vrijednost radionice izdvojila upravo "kombinaciju jasnih objašnjenja i osobnih iskustava predavača", koja je sadržaj učinila još razumljivijim i primjenjivijim.

AI akademija ide dalje

AI akademija nastavlja se tijekom idućih mjeseci novim radionicama i sve naprednijim temama, oslanjajući se na gotovo osam godina iskustva Digitalne Dalmacije u razvoju tehnološke zajednice i organizaciji edukacijskih programa. Posebnu vrijednost budućeg programa oblikovat će upravo povratne informacije polaznika. Već nakon prve radionice jasno su istaknuli teme koje ih najviše zanimaju: napredni rad s dokumentima u NotebookLM-u, automatizacija poslovnih procesa, analiza podataka te izrada vlastitih AI rješenja i agenata.

To potvrđuje da AI akademija nije zamišljena kao jednokratna edukacija, već kao program koji će se razvijati zajedno sa svojom zajednicom.