Pola stoljeća služenja Bogu! Svečana procesija, prepuna crkva i veliko slavlje: Fra Frano Laco proslavio zlatnu misu

U župi Svih svetih u Zmijavcima u nedjelju 5. srpnja svečano je proslavljena zlatna misa župnika fra Frane Lace, koji je obilježio 50 godina svećeništva, izvijestio je Tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije.

Svečano euharistijsko slavlje započelo je procesijom od župne kuće do crkve, a misu su uz zlatomisnika suslavili provincijal fra Siniša Balajić, imotski gvardijan i dekan fra Zoran Kutleša te još šestorica svećenika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Liturgijsko slavlje pjesmom je uveličao župni zbor pod vodstvom s. Jasne Kasalo.

Na kraju mise fra Frano zahvalio je Bogu na daru života i svećeničkog poziva, Majci Mariji na zagovoru te svima koji su ga pratili na njegovu životnom i svećeničkom putu, posebno roditeljima i župljanima.

Proslavi je prethodila trodnevna duhovna obnova „Dani sv. Franje“, tijekom koje su vjernici sudjelovali u molitvi, euharistijskim slavljima, klanjanju i čašćenju moći sv. Franje Asiškoga.