Pola stoljeća od mature: Splićanke iz Medicinske škole ponovno se okupile i oživjele uspomene

Povodom 50. obljetnice mature okupile su se bivše učenice IV. a razreda nekadašnje Medicinske škole Split, generacija 1976., kako bi zajedno obilježile veliki jubilej i prisjetile se školskih dana.

Druženje je održano u restoranu "Stari mornar", gdje su nekadašnje učenice u ugodnoj atmosferi evocirale uspomene na srednjoškolske dane, profesore, prijateljstva i zajedničke trenutke koji ih povezuju i pola stoljeća nakon završetka školovanja.

Odlučile se sastajati svake godine

Bivše maturantice, koje se inače tradicionalno okupljaju svakih pet godina, nakon ovog su druženja donijele odluku da će se ubuduće sastajati svake godine.

Na proslavi su bile: Mileva Vujčić Šesnić, Nada Bilić Maretić, Mila Brkljačić Brekalo, Marija Tomaš Žaja, Vanja Plastić Salom, Nada Negovanović Cvitanović, Mirjana Komljan Buljević, Darinka Papković Markovina, Ana Šiško Agnić, Jela Jakelić Ivanišević, Ankica Gugić Radović, Sonja Iskić, Ankica Videka, Jadranka Luketin Janjić, Nada Mihanović Kovačević, Anka Dorić Duvančić i Marija Repušić Tokić.

Pola stoljeća nakon mature, njihovo okupljanje još je jednom pokazalo da školska prijateljstva i zajedničke uspomene ostaju snažna poveznica kroz cijeli život.