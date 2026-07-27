Pola puta je iza njega: Bračani emotivnim dočekom dali novu snagu Stjepanu Lukšiću

Nakon otprilike 50 od ukupno 100 kilometara plivačkog ultramaratona „Brač 100K” , Stjepana Lukšića dočekalo je posebno iznenađenje. Centar za kulturu Bol je s DVD-om Bol organizirao doček Bračanina, kojem se danas na plivačkoj etapi pridružio Toni Pavičić-Donkić. Građani su uz udrugu More snage Brač, kojoj je posvećen plivački pothvat, podijelili uzbuđenje i riječi podrške koje će Stjepana gurati u dionicama koje slijede.

Bolska riva u podne je postala mjesto zajedništva i podrške. Pljesak, zagrljaji i riječi ohrabrenja dočekali su Stjepana i Tonija čim su izašli iz mora, pretvarajući dolazak na polovicu puta u jedan od najemotivnijih trenutaka dosadašnjeg ultramaratona. Već sutra će ga Boljani ponovno ispratiti s plaže Martinica na novu etapu puta oko otoka.

„Kada nakon nekoliko sati iscrpljeni izađete iz mora, a dočekaju vas ljudi s osmijehom i riječima podrške, zaboravite na sav umor. Upravo zbog takvih trenutaka shvatim da ovo više nije samo moje plivanje. Cijeli otok diše za ovu priču i to mi daje snagu da nastavim dalje. Polovica puta je iza mene, ali ovakav doček podsjetio me zašto vrijedi izdržati i onih drugih pedeset kilometara” poručio je Stjepan.

Upravo ovakav odaziv pokazuje da je „Brač 100K” odavno prerastao sportski izazov – postao je priča u kojoj cijeli otok stoji uz čovjeka koji svojim zaveslajima prikuplja pomoć za druge.

Iako je iza Lukšića nekoliko dana zahtjevnog plivanja, i dalje ostaje čvrsto usmjeren prema cilju. Svaki novi kilometar podsjetnik je na razlog zbog kojega je krenuo, a to je pomoć udruzi More snage Brač, koja pruža podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima na otoku. Prikupljena sredstva bit će usmjerena u financiranje prijeko potrebnog psihoterapeuta za grupni rad s pacijentima i njihovim bližnjima.

Svi građani mogu postati dio ove inspirativne priče, kroz donacije na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.

Novosti je moguće pratiti i putem Facebook profila akcije.