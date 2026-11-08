Pola milijuna litara nafte iscurilo kod Nove Gradiške: Ljudi završili u bolnici, onečišćene tisuće kvadrata zemljišta

Iz oštećenog JANAF-ova naftovoda u blizini Nove Gradiške u okoliš je isteklo oko 500.000 litara nafte, od čega je dosad prikupljeno približno 200.000 litara. Sanacija onečišćenog područja i dalje traje, a zbog intenzivnog mirisa nafte i zdravstvenih tegoba desetak osoba zatražilo je liječničku pomoć.

Do incidenta je došlo u petak na dionici naftovoda Sisak – Slavonski Brod, na području naselja Prvča, tijekom radova na revitalizaciji cjevovoda koje je izvodio vanjski izvođač.

Prema informacijama iz JANAF-a, radni stroj tijekom izvođenja radova došao je u kontakt s dijelom opreme na naftovodu, što je dovelo do oštećenja i istjecanja velike količine nafte.

Oštećenje na 88. kilometru naftovoda, transport odmah obustavljen

Ivan Cvitanović, direktor Sektora za sigurnost i zaštitu JANAF-a, pojasnio je da se incident dogodio na 88. kilometru naftovoda, u blizini naselja Prvča.

Nakon što je utvrđeno oštećenje, transport nafte odmah je obustavljen zatvaranjem blokadnih stanica Okučani i Lužani.

Na mjesto događaja upućeni su radnici i mehanizacija potrebni za iskop, proširenje radnog prostora te prikupljanje istekle nafte.

Sanacijske ekipe na terenu su od petka oko 15 sati, a radovi na uklanjanju posljedica istjecanja odvijaju se neprekidno.

Desetak osoba završilo u bolnici zbog glavobolje, vrtoglavice i mučnine

Intenzivan miris nafte proširio se okolnim područjem, zbog čega su se stanovnici i zaposlenici obližnjih objekata zabrinuli za svoje zdravlje.

Kako je objavio Dnevnik Nove TV, desetak osoba javilo se u bolnicu zbog zdravstvenih tegoba.

Ante Cvitković, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, potvrdio je da su među njima bili zaposlenici jednog ugostiteljskog objekta koji su osjećali glavobolju, vrtoglavicu i mučninu.

Nekima je pružena pomoć infuzijom, a nekima kisikom, nakon čega su otpušteni kućama.

S druge strane, direktor tehničkog sektora JANAF-a Petar Bresnik izjavio je da tijekom samog incidenta i sanacijskih radova nije bilo ozlijeđenih osoba.

Dodao je da tvrtka nije zaprimila informacije o drugim zdravstvenim posljedicama te da radnici koji sudjeluju u sanaciji borave na terenu bez zabilježenih štetnih posljedica za zdravlje.

Onečišćeno više tisuća četvornih metara zemljišta i korito potoka

Prema procjenama Hrvatskih voda, onečišćenjem je zahvaćeno oko 6000 četvornih metara poljoprivredne površine te približno 600 četvornih metara pokosa i dna korita Mašićkog potoka.

Poljoprivredne površine trenutačno nisu zasijane, dok je potok zbog sušnog razdoblja presušio.

Kako bi se spriječilo daljnje širenje onečišćenja, poduzimaju se preventivne mjere, uključujući izgradnju zemljanih zagata na vodotocima.

Stanovnici okolnih naselja posebno su zabrinuti zbog snažnog mirisa nafte i mogućih dugoročnih posljedica za okoliš.

Poljoprivrednik Vjekoslav Barta, čije se zemljište nalazi približno kilometar od mjesta incidenta, za Dnevnik Nove TV opisao je zabrinutost lokalnog stanovništva.

„Mi smo kilometar od onečišćenja... Sadili bismo pšenicu, prošle godinu soju. Zagađenje nismo vidjeli, samo smo osjetili strašan smrad... Strah nas je čim je nafta, čim je onečišćenje”, rekao je Barta.

Iz JANAF-a poručuju da razumiju zabrinutost stanovništva, ali ističu kako ne postoje primjenjive tehničke mjere kojima bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa sa zahvaćenog područja.

„Svjesni smo zabrinutosti lokalnog stanovništva zbog mirisa nafte. Ne postoje tehničke mjere primjenjive za sprečavanje širenja neugodnih mirisa sa zahvaćenog područja”, naveli su iz tvrtke.

Hrvatske vode: Zasad nema onečišćenja površinskih ni podzemnih voda

Unatoč velikim količinama istekle nafte, prema dosadašnjim nalazima Hrvatskih voda nije utvrđeno onečišćenje površinskih ni podzemnih voda.

Opskrba stanovništva pitkom vodom zasad nije ugrožena.

Gradonačelnica Nove Gradiške Sabina Vlaović ranije je istaknula da se jedno vodocrpilište nalazi približno 15 kilometara od mjesta incidenta, a drugo oko 20 kilometara.

Ipak, upozorila je da bi stanovnici koji koriste vodu iz vlastitih bunara trebali provjeriti njezinu zdravstvenu ispravnost.

„Što se tiče vode u bunarima stanovnika, to će se morati davati na analizu”, poručila je Vlaović.

Na potrebu dodatnih ispitivanja upozorili su i aktivisti, naglašavajući važnost provjere mogućeg prodora onečišćenja u podzemne vode.

Prema informacijama Dnevnika Nove TV, tijekom dana nisu zabilježena odstupanja u mjerenim vrijednostima kvalitete zraka.

Iz Hrvatskih voda navode da su njihovi djelatnici odmah nakon dojave izašli na teren, obavili izvid i dokumentirali stanje. Nadzor će nastaviti u suradnji s nadležnim službama.

Prikupljeno 200.000 litara nafte, sanacija bi mogla trajati desetak dana

JANAF je izvijestio da je oštećenje na središnjem dijelu cjevovoda tijekom subote uspješno začepljeno te da je naftovod trenutačno zatvoren.

Od procijenjenih 500.000 litara istekle nafte dosad je prikupljeno oko 200.000 litara, a radovi na uklanjanju preostale količine nastavit će se sljedećih dana.

Prikupljena nafta trebala bi biti vraćena u JANAF-ov sustav.

Nakon završetka prikupljanja slijedi sanacija onečišćenog zemljišta, koja uključuje uklanjanje i zamjenu kontaminiranog tla te vraćanje terena u prvobitno stanje.

Na mjesto incidenta izašao je i inspektor Državnog inspektorata, koji nadzire postupak sanacije putem inspekcije zaštite okoliša.

Po završetku prikupljanja nafte planirano je i uzorkovanje tla koje će provesti neovisni laboratorij.

Iz JANAF-a procjenjuju da bi cjelokupna sanacija mogla biti završena za desetak dana, dok će nadležne službe nastaviti pratiti stanje okoliša i moguće posljedice velikog istjecanja nafte.