Pokvario se trajekt Jadrolinije? "Već oko tri sata plutamo i čekamo pomoć"

Na brodu smo Jadrolinije na liniji Zadar (Gaženica) – Iž. Prilikom pokušaja pristajanja došlo je do kvara motora. Već oko tri sata plutamo i čekamo pomoć. Čekamo da dođe remorker i da nam pomogne pristati, ispričala je to čitateljica 24sata koja pluta na trajektu na moru između Iža i Ugljana.

"Trebali smo pristati u 16 sati, tada smo i došli u luku, ali motori za zaustavljanje trajekta prestali su raditi i onda smo samo tamo plutali. Nakon dva sata rekli su nam da imamo besplatno piće, iako smo do tada već svi potrošili dosta novaca", dodala je.

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Remorker je, kako je otkrila, napokon stigao oko 19 sati te je počeo gurati trajekt prema obali.