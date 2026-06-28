Pokvario se trajekt Jadrolinije: "Tri sata plutali smo morem kod Iža"

Na brodu smo Jadrolinije na liniji Zadar (Gaženica) – Iž. Prilikom pokušaja pristajanja došlo je do kvara motora. Već oko tri sata plutamo i čekamo pomoć. Čekamo da dođe remorker i da nam pomogne pristati, ispričala je to čitateljica 24sata koja pluta na trajektu na moru između Iža i Ugljana.

"Trebali smo pristati u 16 sati, tada smo i došli u luku, ali motori za zaustavljanje trajekta prestali su raditi i onda smo samo tamo plutali. Nakon dva sata rekli su nam da imamo besplatno piće, iako smo do tada već svi potrošili dosta novaca", dodala je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Remorker je, kako je otkrila, napokon stigao oko 19 sati te je počeo gurati trajekt prema obali.

Kako su izvijestili iz Jadrolinije, "danas je na trajektnoj liniji 435 Zadar – Bršanj (Iž) – Rava – Mala Rava došlo do manjeg kvara na trajektu Sis".

"Trajekt je, uz pomoć remorkera, sigurno pristao u luku Bršanj, gdje su iskrcana sva 54 putnika koja su se u tom trenutku nalazila na brodu. U tijeku je otklanjanje kvara kako bi se trajekt što prije vratio u promet.

Današnje redovito održavanje linije odvijat će se trajektom Jadran, kako bi se osigurao kontinuitet prijevoza putnika. Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju", stoji u priopćenju za 24sata.