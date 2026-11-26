Nakon noći iz horora na predjelu Velikog Brda u Makarskoj, 24-godišnji napadač na supružnike završio je u istražnom zatvoru najmanje mjesec dana u stanju neubrojivosti!

Mladića iz BiH vještakinja za psihijatriju je pregledala te zaključila kako ima teže duševne smetnje te je počinio nedjelo u stanju neubrojivosti, a postoji opasnost da bi na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo. Također je zaključeno da je za otklanjanje te opasnosti potrebno njegovo prisilno liječenje u psihijatrijskoj ustanovi zatvorenog tipa jer je mladić i ‘visoko manifestno suicidalan’.

Prije tjedan dana je sjeo u automobil u BiH, došao do Makarske gdje je stanovala njegova bivša djevojka, no ona je otišla u Njemačku, a zatekao je u večernjim satima njene roditelje.

Ženu (53) je napao i izbo nožem kojeg je donio sa sobom ‘osam puta u predjelu vrata i glave, a samo hitnom liječničkom intervencijom je spriječeno nastupanje težih posljedica i smrti žrtve’, stoji u priopćenju splitskog Županijskog državnog odvjetništva.

Nastavio je mladić napad prema muškarcu, no u jednom trenutku je odustao i zadao sebi veliku reznu ranu, pokušao se ubiti pa je i on završio u splitskoj bolnici na liječenju.