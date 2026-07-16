Pokušao pobjeći zagrebačkoj policiji u BMW-u

U utorak, 14. srpnja oko 15:50 sati u Velikoj Kosnici policijski službenici uočili su 23-godišnjaka koji je Domovinskom ulicom upravljao osobnim automobilom BMW serije 5 zagrebačkih registracijskih oznaka, bez korištenja sigurnosnog pojasa.

Na izdane naredbe policijskih službenika, uz zvučne i svjetlosne signale, vozač se nije zaustavio, već je s ciljem bijega nastavio vožnju prema Velikoj Gorici.

Dolaskom u Ulicu Rudolfa Fizira zaustavio je vozilo te se pokušao udaljiti trčeći prema šumi, no policijski službenici su ga sustigli. Uz uporabu sredstava prisile i sredstava za vezivanje, 23-godišnjak je uhićen i priveden u policijske prostorije.

Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost kokaina i konoplje u organizmu, nakon čega je vozač odbio stručni liječnički pregled, odnosno uzimanje krvi i urina radi daljnje analize.

Policija je također utvrdila da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču teških prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela BMW kojim je upravljao u trenutku počinjenja prekršaja, do donošenja sudske odluke.

Vozač je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Policija je predložila kaznu zatvora u trajanju od 120 dana, novčanu kaznu od 1.050 eura te trajno oduzimanje vozila u korist Republike Hrvatske.

Sud ga je pravomoćnom presudom proglasio krivim te mu izrekao bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 50 dana i novčanu kaznu od 750 eura. BMW kojim je počinio prekršaje trajno je i bez naknade oduzet u korist Republike Hrvatske.