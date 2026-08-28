Pokušao dobiti hrvatsku vozačku s krivotvorenom dozvolom iz Emirata, završio u pritvoru

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim državljaninom Filipina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave. Kako je utvrđeno tijekom istrage, 41-godišnjak je u svibnju ove godine u službenim prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske u Šibeniku podnio zahtjev za izdavanje hrvatske vozačke dozvole. Uz zahtjev je priložio vozačku dozvolu Ujedinjenih Arapskih Emirata izdanu na njegovo ime.

Predan pritvorskom nadzorniku

Policijski službenici posumnjali su u vjerodostojnost dokumenta pa je vozačka dozvola poslana na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić". Vještačenjem je potvrđeno da je riječ o krivotvorenoj vozačkoj dozvoli.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 41-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.