Pokušaj ubojstva u Dalmaciji: 32-godišnjak nasrnuo na starijeg muškarca - zbog parkiranja

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik muškarac u dobi od 32 godine osumnjičen je za kazneno djelo ubojstva u pokušaju.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je jučer, tijekom jutarnjih sati, u Novoj Mokošici došlo do verbalnih nesuglasica oko parkiranja između osumnjičenog i 65-godišnjaka.

Nakon verbalnog sukoba uslijedio je fizički napad osumnjičenog na oštećenog na način da ga je rukama s leđa snažno gurnuo niz stepenice s visine oko 5 metara, uslijed čega je 65-godišnjak teže ozlijeđen.

Dok je oštećeni ležao na tlu, 32-godišnjak mu je zadao još nekoliko udaraca nogom i rukom svud po tijelu.

Nakon pružene liječničke pomoći na mjestu događaja, ozlijeđeni muškarac je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju.

Napadač je pronađen i uhićen te je doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg je, uz kaznenu prijavu, danas tijekom jutarnjih sati, predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.