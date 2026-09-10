Pokrenuta velika humanitarna akcija za Udrugu Srce Split: Cilj je prikupiti 40 tisuća eura

Ana Gruica Uglešić pokrenula je novu humanitarnu akciju, ovoga puta za splitsku Udrugu Srce, koja više od 20 godina brine o osobama s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima.

Cilj akcije je prikupiti 40.000 eura potrebnih za potpunu adaptaciju novog prostora koji je Udruga dobila na korištenje. U njemu će se održavati terapije za teško pokretne članove, a uređenjem prostora stvorili bi se kvalitetniji i primjereniji uvjeti za njihov rad i terapije.

„Ovoga puta radimo nešto drugačiju akciju, onu koja će ostati zapisana i onu koja čini ljudsku razliku“, poručila je Gruica Uglešić, pozivajući svoje pratitelje da se uključe.

Istaknula je kako ne mora riječ biti o velikim iznosima te da i nekoliko eura može značajno pridonijeti konačnom cilju.

„Samo zamislite da je vaše dijete bolesno i da vam se cijeli svijet vrti oko prostorija Udruge jer njihov život se i odvija upravo na mjestu gdje su shvaćeni, gdje imaju podršku, pomoć i razumijevanje“, napisala je.

Donacije se prikupljaju na račun HU GRU, a nakon završetka akcije sredstva će biti prebačena Udruzi Srce. Kako je najavila, sve će biti javno objavljeno na društvenim mrežama.

Za kraj je uputila jednostavan poziv: „Podijelite, komentirajte, uplatite! Sve se računa!“

Cilj je velik, ali poruka akcije još je veća – zajedničkim snagama omogućiti osobama s cerebralnom paralizom prostor u kojem će imati potrebnu podršku, terapiju i dostojanstvene uvjete.

Sve uplate idu na HU GRU.

HR7023600001103260717

HR00/99

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Opis: za Udrugu srce