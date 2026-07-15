Pokrenuta akcija "Dan 1 eura": Svaka donacija pomaže dječaku Bruni, Nives i muškarcu u teškim uvjetima

Koliko danas vrijedi jedan euro? Za većinu je to iznos koji se lako potroši i brzo zaboravi, no organizatori humanitarne akcije "Dan 1 eura" žele pokazati da upravo takva mala donacija, kada se udruži s tisućama drugih, može nekome promijeniti život.

Akciju organiziraju Bruno Lerotić i Team Nenormalni pod sloganom "Mala gesta, velika promjena", a cilj je prikupiti sredstva za pomoć trima osobama kojima će financijska potpora omogućiti nastavak liječenja ili dostojanstvenije uvjete života. Organizatori ističu kako nijedna donacija nije premala te da upravo zajedništvo velikog broja ljudi može donijeti najveće promjene.

Među korisnicima pomoći je dječak Bruno, koji je nakon nesretnog skoka u more slomio kralježnicu i ostao nepokretan. Zahvaljujući ranijim donacijama već je tri puta odlazio na intenzivne rehabilitacijske terapije, koje su donijele gotovo 40-postotni napredak. Dosadašnji rezultati, ističu organizatori, daju nadu da bi uz nastavak liječenja jednog dana ponovno mogao prohodati.

Pomoć će dobiti i mlada Nives, koja već neko vrijeme odlazi na robotske terapije hoda uz podršku Teama Nenormalni. Dosadašnji napredak procjenjuje se na gotovo 30 posto, no za daljnji oporavak presudno je da terapije budu redovite i bez prekida. Upravo zato prikupljena sredstva trebala bi omogućiti njihov nastavak.

Dio donacija bit će namijenjen i obnovi kuće muškarca koji živi u iznimno teškim uvjetima te se istodobno bori s mentalnim poteškoćama. Poseban problem predstavljaju dotrajale električne instalacije zbog kojih je, prema navodima organizatora, već doživio desetak strujnih udara. Obnova instalacija jedan je od najhitnijih zahvata kako bi njegov dom postao sigurno mjesto za život.

Iako su njihove životne priče različite, povezuje ih ista činjenica – relativno mala pomoć velikog broja ljudi može imati golemi učinak. Organizatori zato žele podsjetiti da jedan euro možda pojedincu ne znači mnogo, ali u zajedničkoj akciji može postati dio nečijeg liječenja, sigurnijeg doma ili nove prilike za samostalan život.