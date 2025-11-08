Pokrenut postupak stečaja nad imovinom Ivice Todorića

Općinski građanski sud u Zagrebu otvorio je postupak stečaja nad imovinom bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, i to na prijedlog Financijske agencije (FINA). Postupak je pokrenut zbog niza neplaćenih računa prema Zagrebačkom holdingu, Gradu Zagrebu i Ministarstvu financija, ukupne vrijednosti od svega nekoliko stotina eura, piše Jutarnji.

Prema sudskom rješenju, Todorić duguje Zagrebačkom holdingu 133 eura za režije iz ožujka 2023. godine, 337 eura iz listopada iste godine te još 53 eura po jednom starijem računu. Tu je i dug od 61,11 eura prema Gradu Zagrebu iz studenog 2022. te 676,88 eura Ministarstvu financija.

FINA je sudu podnijela prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača, dostavila dokaz o slanju poziva Todoriću na očitovanje, no on se nije oglasio u zakonskom roku, čime se smatrao suglasnim da se nad njegovom imovinom može provesti osobni bankrot.

Sud je uvidom u podatke FINE utvrdio da je Todorić 2620 dana u blokadi te da nema nikakvu imovinu ni redovita primanja. Kao jedini vlasnički udio vodi se njegov udio u društvu Agrokor projekti d.o.o. u stečaju, koje je prošle godine poslovalo s dobiti od svega 32,58 eura.

Ovo nije prvi put da je Ivici Todoriću proglašen osobni bankrot. Slična odluka donesena je i u prosincu 2023. godine, također zbog neplaćenih režijskih troškova. Tada je Todorić objašnjavao kako je riječ o komunalnim računima za objekt na Pantovčaku koji, prema njegovim riječima, već više od desetljeća nije u vlasništvu njegove obitelji.