Pokrenut izvanredni nadzor u HŽ-u na zahtjev ministra Butkovića

Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu nakon sudara kod Škrinjara i novog ozbiljnog incidenta u Škrljevu.

Jutarnji list doznaje da je na zahtjev potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor kod željezničkih prijevoznika HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz te kod upravitelja željezničke infrastrukture HŽ Infrastrukture.

Ministar Butković zatražio je nadzor nakon dvaju ozbiljnih događaja koji su se dogodili u samo dva dana – subotnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara te nedjeljnog prolaska teretnog vlaka kroz signal koji je zabranjivao daljnju vožnju u kolodvoru Škrljevo.

Kako doznaje Jutarnji, ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa Želimir Delač odmah je pokrenuo izvanredni nadzor i od nadležnih suradnika zatražio da mu u najkraćem roku dostave planove njegova provođenja.

U subotnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka na pruzi između Gradeca i Svetog Ivana Žabna, nedaleko od Škrinjara, ozlijeđeno je 25 osoba, među kojima su dvojica strojovođa i kondukter. Uzrok nesreće još se utvrđuje.

Samo dan poslije, u nedjelju oko 13 sati, dogodio se novi ozbiljan sigurnosni incident. Teretni vlak HŽ Carga prošao je kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza koji je dolazio iz smjera Zagreba.

Djelatnici HŽ Infrastrukture poduzeli su sigurnosne mjere kako bi spriječili ugrožavanje vlakova i putnika, a željeznički promet između kolodvora Meja i Škrljevo bio je prekinut.

Izvanrednim nadzorom sada bi se trebale utvrditi sve okolnosti obaju događaja te eventualni propusti u željeničkom sustavu.