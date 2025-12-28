Pokosio nogostup, znak, srušio stablo pa "ispario" s mjesta događaja

U Ulici Hrvatske mornarice, u blizini kluba ASK, tijekom noći došlo je do prometnog incidenta u kojem je zasad nepoznati vozač izletio s kolnika te prešao na kornižu i zelenu površinu uz cestu.
Tom prilikom oštećena su stabla i raslinje, a na mjestu događaja vidljivi su tragovi kočenja, zemlje te dijelovi vozila koji su se rasuli po kolniku i nogostupu.
Prema stanju na terenu, može se zaključiti da je vozilo prouzročilo znatnu materijalnu štetu na javnoj površini.
Okolna infrastruktura također je djelomično oštećena, javlja Slobodna Dalmacija.
