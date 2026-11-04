Pokopan Mate Mišo Kovač. Počiva uz sina Edija

Mate Mišo Kovač, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, pokopan je u srijedu na zagrebačkom Mirogoju, gdje počiva i njegov sin Edi. Za razliku od velikog javnog ispraćaja na splitskom Poljudu, posljednji oproštaj održan je u krugu obitelji.

Informaciju o pokopu potvrdio je Hini izvor blizak pokojnom glazbeniku.

Mišo Kovač preminuo je u subotu u Podstrani pokraj Splita, u 86. godini života, ostavivši iza sebe glazbenu karijeru koja je trajala desetljećima i pjesme uz koje su odrastale generacije.

Dan prije pokopa, u utorak, Split je legendarnom pjevaču priredio veliki javni ispraćaj na stadionu Poljud. Taj je dan Vlada Republike Hrvatske proglasila Danom nacionalne sućuti.

U organizaciji Hajduka, Torcide i Hrvatske glazbene unije, na stadionu su se okupili deseci tisuća ljudi iz različitih dijelova Hrvatske.

Mišine pjesme izvodili su njegovi glazbeni kolege, a publika je tijekom večeri pjevala zajedno s njima.

Posebno emotivan trenutak uslijedio je kada je vozilo s Mišinim lijesom prošlo uz tribine Poljuda. Dok je stadionom odjekivala pjesma „Poljubi zemlju”, okupljeni su posljednji put pozdravljali pjevača.

Vozilo je prošlo ispod istočne, zapadne i sjeverne tribine, a više od 30 tisuća ljudi ispratilo ga je uz stihove pjesme „Samo nas nebo rastavit može”.

Komemoracija u Zagrebu 11. studenoga

Iako je Mišo Kovač pokopan u krugu obitelji, javnost će imati još jednu priliku odati mu počast.

Komemoracija posvećena njegovu životu i glazbenom stvaralaštvu najavljena je za srijedu, 11. studenoga, u 12 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Nakon velikog oproštaja na Poljudu, posljednje počivalište Mate Miše Kovača tako je postao zagrebački Mirogoj, gdje je pokopan uz sina Edija.