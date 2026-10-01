"Poklonite prijateljici ultrazvuk": U Splitu poslali snažne poruke ženama koje se suočavaju s rakom dojke

U Mall of Splitu u četvrtak je održana panel-rasprava „Život poslije dijagnoze – razgovor o hrabrosti, liječenju i nadi“, kojom je obilježen početak Ružičastog listopada, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku dojke, prevenciji i važnosti ranog otkrivanja bolesti.

O bolesti se govorilo iz liječničke i psihijatrijske perspektive, ali i iz perspektive žena koje su se s dijagnozom suočile osobno. Na panelu su sudjelovali onkolog dr. sc. Ante Strikić, psihijatar prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, dopredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Mrduljaš Pezzi, profesorica i survivorica Ivana Krce te glumica i humanitarka Ana Gruica Uglešić. Panel je moderirala novinarka Nada Šurjak.

Strikić: Ne uspoređujte svoj rak s tuđim

Onkolog Ante Strikić govorio je o trenutku u kojem žena saznaje dijagnozu, ali i velikom napretku u liječenju raka dojke.

Upozorio je na problem koji nastaje između prvog sumnjivog nalaza i razgovora sa stručnjakom. U strahu pacijentice često počinju tražiti informacije na različitim mjestima, pri čemu se lako mogu izgubiti u, kako je rekao, „šumi“ netočnih ili za njih nerelevantnih podataka.

Posebno je naglasio da rak dojke nije jedna jedinstvena bolest i da iskustvo jedne žene ne treba preslikavati na drugu.

„Nemojte se uspoređivati sa susjedom ili kolegicom koja je to prošla prije pet ili deset godina, nemojte se uspoređivati s nekakvim lošim iskustvom prije 15 godina jer je onkologija stvarno uznapredovala“, poručio je.

Objasnio je i da operacija danas kod pojedinih tumora više nije nužno prvi korak. Onkološkim liječenjem tumor se može prvo smanjiti, a ponekad i potpuno uništiti, nakon čega operativni zahvat može biti manji, a oporavak lakši.

Naglasio je da se kod bolesti otkrivene u ranijim stadijima danas postižu vrlo dobri rezultati liječenja.

„Poklonite prijateljici ultrazvuk“

Govoreći o prevenciji, Strikić je ponudio i neobičnu, ali vrlo konkretnu ideju.

„Zašto ste prijateljici za rođendan kupile parfem, a ne bon za ultrazvuk dojke?“ upitao je.

Njegova je poruka jednostavna: o pregledima treba razgovarati i međusobno se poticati na njih jer pravodobno otkrivanje bolesti može spasiti život.

Mrduljaš Pezzi: Splitska onkologija potpuno se promijenila

Senka Mrduljaš Pezzi, koja je dva desetljeća aktivna u Županijskoj ligi protiv raka, prisjetila se koliko se u tom razdoblju promijenilo liječenje, ali i sam odnos prema onkološkim pacijentima.

Istaknula je razvoj novih metoda liječenja, tehnologije i personalizirane medicine, ali posebno i novu generaciju liječnika te humanizaciju prostora splitske onkologije.

Kao tri važne stvari za čovjeka koji prolazi kroz bolest izdvojila je vjeru i nadu, zajedništvo odnosno ljubav obitelji i prijatelja te povjerenje u medicinu koja kontinuirano napreduje.

Ivana Krce: „Imam skoro deset godina“

Jedno od najsnažnijih svjedočanstava večeri bilo je ono Ivane Krce, profesorice engleskog jezika koja je dijagnozu raka dojke dobila prije gotovo deset godina.

Dijagnozu je doznala na redovitom godišnjem pregledu, na koji je povela tada sedmogodišnju kćer jer je nije imao tko pričuvati.

Opisala je kako je nakon prvog šoka ušla u svojevrsni „survival mode“ i usmjerila se na liječenje.

Danas gotovo deset godina nakon dijagnoze svoju priču iznosi i zbog žena koje su tek krenule istim putem.

„Ja sam u jednom trenutku imala rak dojke, ali ja ga sada više nemam. I nisam jedina. To je jedino što druge žene trebaju znati“, poručila je.

Ana Gruica Uglešić: Nije dovoljno samo snimiti video

Glumica i humanitarka Ana Gruica Uglešić govorila je o svom dugogodišnjem sudjelovanju u humanitarnim akcijama, posebno Race for the Cure.

Priznala je da je kao javna osoba godinama podržavala akcije snimanjem promotivnih videa, ali je s vremenom zaključila da to nije dovoljno.

„Moramo jednostavno kao ljudi biti više angažirani, kao prijatelji, kao žene, pogotovo žena ženi“, poručila je.

Posljednje tri godine zato organizira vlastite timove za Race for the Cure, a posebno je istaknula koliko joj znače osobne priče žena koje je kroz tu akciju upoznala.

Poruka večeri na kraju je bila jednostavna: rak dojke jest ozbiljna dijagnoza, ali sve veći broj žena nakon liječenja nastavlja živjeti desetljećima. Uz napredak medicine, ključni ostaju rano otkrivanje bolesti, podrška bližnjih i otvoren razgovor o onome kroz što oboljele prolaze.