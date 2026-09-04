Pokazao srednji prst policijskoj kameri, prijeti mu 4000 eura kazne: Odvjetnik tvrdi da je postupak 'budalaština'

Odvjetnik Fran Olujić smatra da policija nema pravnu osnovu za prekršajni postupak protiv tinejdžera koji je u Bjelovaru pokazao srednji prst stacionarnoj policijskoj kameri za mjerenje brzine. Policija tvrdi da je time vrijeđao i omalovažavao policijske službenike te za njega traži kaznu od 700 eura.

"Nije to bila uvreda policijskim službenicima, budalaština je voditi takav prekršajni postupak. Policija se poziva na to da bi se radilo o prekršaju kada se omalovažava ili vrijeđa državni organ ili službenu osobu. Kamera nije ni državni organ ni službena osoba", rekao je Olujić za RTL Direkt.

Kaže da za ovakvu situaciju nema mnogo sudske prakse pa ne želi predviđati što će odlučiti Općinski sud u Bjelovaru.

"Nemamo baš bogatu sudsku praksu u vezi s tim. Ne bih se usudio spekulirati kakvu će presudu sud donijeti. Međutim, to po meni sasvim sigurno nije prekršaj. A niti se zbog toga uopće treba voditi postupak", rekao je Olujić.

Smatra i da se vođenjem ovakvog postupka nepotrebno troše javni resursi. Ključ cijelog slučaja, prema njegovu tumačenju, upravo je u tome što mladić gestu nije uputio policajcu koji se nalazio pred njim, nego automatiziranom uređaju.

Što se dogodilo?

Policijski službenici Policijske postaje Bjelovar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjim motociklistom zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.

Mladić je motociklom bjelovarskih registracijskih oznaka vozio Ulicom Petra Biškupa Vene u Bjelovaru. Prolazeći pokraj stacionarnog uređaja za mjerenje brzine, prema kameri je podigao srednji prst lijeve ruke.

Policija je zaključila da je time "vrijeđao i omalovažavao službene osobe prilikom obavljanja službe mjernim uređajima za rad policije" te je protiv njega najavila optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.

Prema neslužbenim informacijama, događaj se zbio još u travnju, kada je mladić bio maloljetan. Policija ga pritom ne tereti za prekoračenje dopuštene brzine. Problem je isključivo bila gesta prema kameri.

Neslužbeno se doznaje da policija slučaj vodi prema članku 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te da će predložiti novčanu kaznu od 700 eura.

Prijeti mu do 4000 eura ili 30 dana zatvora

Članak 17. Zakona propisuje da će se onaj tko omalovažava ili vrijeđa državna tijela odnosno službene osobe prilikom obavljanja ili u vezi s obavljanjem službe, ili njihova zakonita naređenja, kazniti s 700 do 4000 eura ili zatvorom do 30 dana.

Upravo se oko tog dijela zakona sada lome policijsko i Olujićevo tumačenje.

Policija polazi od toga da je kamera sredstvo kojim policijski službenici obavljaju svoj posao te da je srednji prst pokazan tom uređaju zapravo bio usmjeren prema njima. Olujić, s druge strane, upozorava da zakon govori o vrijeđanju državnog tijela ili službene osobe, a kamera nije ni jedno ni drugo.

O tome može li se uvredljiva gesta prema uređaju pravno izjednačiti s vrijeđanjem osobe na kraju će odlučiti sud. Mladić zasad nije kažnjen.

Bilo je još spornih slučajava

Sličnih spornih slučajeva bilo je i ranije.

Poznat je slučaj bećarca otpjevanog policajki na dužnosti. Muškarac je na kraju pravomoćno oslobođen optužbe za vrijeđanje policijske službenice jer nije dokazano da je sporni stih bio povezan s njezinim obavljanjem policijskog posla, ali je kažnjen zbog povrede njezina dostojanstva kao žene.

Pred sudovima su završavali i slučajevi povezani s kraticom ACAB, koja se uobičajeno tumači kao uvreda policije. U jednom novijem slučaju muškarac s takvom tetovažom oslobođen je jer je tetovaža bila na skrivenom dijelu tijela, a tvrdio je da kratica za njega ima navijačko značenje.

Neobičan je bio i slučaj Varaždinca koji je kažnjen s 300 kuna jer je nosio majicu s otisnutim listovima marihuane. Sud je to protumačio kao promoviranje droge, a majica mu je oduzeta i određeno je njezino uništenje.