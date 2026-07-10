Pojavili se navodi o upadu USKOK-a na Poljud, Hajduk ih oštro demantira

Hajduk se u petak ujutro oglasio na društvenim mrežama i oštro demantirao navode objavljene na naslovnici novog broja tjednika 7 Dnevno, koji tvrdi da je USKOK provodio radnje u splitskom klubu.

"Navodi tjednika 7 Dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK, nije vršilo istragu niti je u Klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje", poručili su iz Hajduka uz hashtag #HajdukAuthentic, koji klub koristi prilikom demantiranja, kako navode, dezinformacija i lažnih vijesti.

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Iz kluba su pritom pozvali medije na odgovorno izvještavanje.

"Pozivamo medije da o Hajduku izvještavaju točno i odgovorno. Naslovnice građene na insinuacijama štete i Klubu i povjerenju javnosti u medije. Klub zadržava pravo zaštite ugleda pravnim sredstvima", stoji u priopćenju.

Što je objavio 7 Dnevno?

Na naslovnici novog broja tjednika 7 Dnevno, koji izlazi u petak, objavljen je naslov "USKOK ušao u Hajduk".

Uz njega se navodi i da je "Državno odvjetništvo potkraj lipnja izuzelo poslovnu dokumentaciju", kao i tvrdnja da su "dok je predsjednik Bilić rješavao problem s Livajom, istražitelji oduzeli ugovore" te da je "u fokusu Naš Hajduk".

Hajduk je sve te tvrdnje odlučno odbacio, ističući da nikakva istraga niti službeno postupanje državnih tijela u klubu nije provedeno.

Oglasili su se nekoliko sati nakon pobjede 2:0 protiv Žiline na Poljudu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Strijelci za Bijele bili su Roko Brajković i Dalisson.