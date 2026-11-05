Pojavila se nova vrsta prijevare u Hrvatskoj: Dvojica muškaraca već nasjela, ostali bez gotovo 1.200 eura

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska upozorava na novi oblik internetske prijevare u kojem se prevaranti putem videopoziva lažno predstavljaju kao policijski službenici. Na području Stona već su prevarena dvojica stranih državljana, koji su ukupno ostali bez gotovo 1.200 eura.

Na području Policijske postaje Ston tijekom jučerašnjeg dana zabilježena su dva slučaja dosad nezabilježenog oblika prijevare. Žrtve su dvojica stranih državljana koji imaju uredno reguliran boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, jedan muškarac ostao je bez 963 eura, a drugi bez 233 eura, odnosno ukupno 1.196 eura.

Lažno se predstavljaju kao policajci i traže bankovne podatke

Prevaranti kontaktiraju strane državljane putem internetskih komunikacijskih aplikacija te se tijekom videopoziva predstavljaju kao policijski službenici.

Kako bi zadobili povjerenje žrtava, od njih traže da pred kamerom pokažu dozvolu boravka, ali i podatke o bankovnoj kartici, uključujući njezin broj.

Nakon što dođu do osobnih i financijskih podataka, koriste ih za neovlašteno raspolaganje novcem na bankovnim računima.

Policija posebno upozorava da njezini službenici nikada putem internetskih videopoziva neće tražiti PIN, CVV/CVC broj, jednokratne autorizacijske kodove ili druge sigurnosne podatke bankovnih kartica i računa.

Policija upozorava: Ne nasjedajte na ovakve pozive!

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske građanima savjetuju poseban oprez prilikom komunikacije s nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao službene osobe.

Građanima preporučuju da ne pokazuju bankovne kartice tijekom videopoziva, ne šalju njihove fotografije i nikome ne otkrivaju sigurnosne kodove koje primaju SMS porukama ili putem mobilnih aplikacija.

Također upozoravaju da ne treba postupati prema uputama nepoznatih osoba koje zahtijevaju hitnu reakciju ili prijete navodnim policijskim postupcima.

U slučaju sumnjivog poziva potrebno je odmah prekinuti komunikaciju i provjeriti identitet osobe kontaktiranjem nadležne policijske postaje putem službenog telefonskog broja.

Što ako ste već otkrili podatke?

Ako ste nepoznatoj osobi otkrili podatke bankovne kartice ili računa, potrebno je odmah kontaktirati banku i zatražiti blokadu kartice te poduzimanje drugih mjera zaštite novca.

Svaku sumnju na prijevaru ili pokušaj prijevare potrebno je prijaviti policiji pozivom na broj 192 ili osobnim dolaskom u najbližu policijsku postaju.

„Ne dijelite svoje bankovne podatke s nepoznatim osobama – budite oprezni i zaštitite svoj novac!”, poručuju iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.