Pojavila se nova snimka žestokog sukoba Torcide i BBB-a kod zagrebačkog aerodroma

Pojavila se nova snimka masovne tučnjave pripadnika Torcide i Bad Blue Boysa koja se u subotu kasno navečer dogodila na parkiralištu kod Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu.

Snimka traje nešto više od 30 sekundi i prikazuje trenutak u kojem se dvije skupine sukobljavaju između parkiranih automobila. Jedna skupina uglavnom je odjevena u crno, dok muškarci iz druge nose pretežno bijelu odjeću.

Torcidaši su se vraćali s Hajdukova europskog gostovanja u Vilniusu kada je na području zračne luke došlo do susreta s pripadnicima rivalske navijačke skupine.

Na novoj snimci vidi se kako se dvadesetak muškaraca odjevenih u tamnu odjeću zalijeće prema drugoj skupini, nakon čega počinje opća tučnjava. U svega nekoliko trenutaka prostor između automobila pretvara se u poprište žestokog fizičkog sukoba.

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Snimka se proširila društvenim mrežama, gdje su odmah počele i rasprave o brojnosti dviju skupina i ishodu sukoba. Dio komentatora tvrdi da su Bad Blue Boysi bili brojčano nadmoćniji, čak u omjeru tri prema jedan, dok drugi ističu da se pripadnici Torcide unatoč tome nisu povukli. Takve tvrdnje zasad nije moguće neovisno potvrditi.

Rasprave o tome koja je skupina bila brojnija i tko je "pobijedio" u sukobu redovito prate navijačke obračune, pri čemu obje strane događaje često interpretiraju u svoju korist.

O slučaju se oglasila i zagrebačka policija.

"U subotu, 8. kolovoza oko ponoći, Policijska uprava zagrebačka zaprimila je dojavu o narušavanju javnog reda i mira na parkiralištu ispred Zračne luke u Velikoj Gorici u kojoj sudjeluje više osoba. Kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja okolnosti događaja je u tijeku", poručili su iz policije.

Policija tako nastavlja utvrđivati okolnosti sukoba, kao i identitet osoba koje su u njemu sudjelovale.