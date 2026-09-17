Pojačano čišćenje centra: S Rive i Marmontove skidaju žvake, na red dolazi i Obala kneza Branimira

U središtu Splita posljednjih se godinu dana provodi pojačano čišćenje javnih površina, posebno na Rivi i u Marmontovoj ulici, gdje se intenzivno uklanjjaju žvakaće gume i druge tvrdokorne nečistoće.

Istodobno je pojačano i pranje gradskih ulica, pri čemu se koriste različite metode i strojevi, ovisno o vrsti površine i stupnju zaprljanosti.

Za najtvrdokorniju prljavštinu koristi se i „pegla“

Površine se peru strojno i pod visokim tlakom, a koristi se i posebna „pegla“, koja, kako navode iz Grada, daje najbolji učinak, ali zahtijeva više vremena i temeljitosti.

Nakon pranja kamene i druge površine ne poprimaju odmah konačan izgled. Potrebno je nekoliko dana da se osuše i ponovno dobiju prirodnu i ujednačenu boju.

Takav način čišćenja posebno je važan na lokacijama kroz koje svakodnevno prolazi velik broj ljudi i na kojima se nečistoće brzo nakupljaju.

Nakon trgova, na redu Obala kneza Branimira

Aktivnosti će se nastaviti i u idućem razdoblju.

Ovoga je tjedna fokus na centralnim gradskim trgovima, nakon čega slijedi nastavak uklanjanja nečistoća i pranja na Obali kneza Branimira.

Cilj je postupno obuhvatiti najopterećenije javne površine u centru grada i održavati ih čišćima kroz redovitije i intenzivnije tretmane.