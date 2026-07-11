Pojačanja hitno stižu na Korčulu: Glavni vatrogasni zapovjednik aktivirao izvanrednu dislokaciju

Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o pokretanju izvanredne dislokacije na otok Korčulu. U dislokaciju su uključene snage VZŽ Koprivničko-križevačke, Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke i VZG Zagreba.

Na gašenju požara kod Blata na Korčuli angažirane su sve vatrogasne snage s otoka. S kopna su upućene snage VZŽ Dubrovačko-neretvanske, kao i Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik, ukupno 64 vatrogasca s 23 vozila. U gašenje su uključena ukupno 4 CL-415 i 1 AT-802.

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- Situacija na Korčuli je i dalje dosta teška. Dio snaga koje smo uputili s kopna već je na Korčuli i aktivno djeluju na požaru. Objekti za sada nisu ugroženi, ali moramo biti na velikom oprezu - rekao je zapovjednik VZŽ Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

U tijeku je gašenje požara na Dugom otoku (Zadarska županija) za koji je dojava zaprimljena u 19:23. Na intervenciji su angažirani vatrogasci DVD-a Sali i 2 protupožarna zrakoplova AT-802.

Zbog situacije na požarištu na Korčuli, glavni vatrogasni zapovjednik je u pripravnost za izvanrednu dislokaciju stavio VZŽ Koprivničko-križevačke, Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke i VZG Zagreba.