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Pojačan promet prema obali: Kolone na autocestama, zastoji pred tunelom Sveti Rok i na granicama

HAK upozorava na gužve na glavnim prometnicama, prometnu nesreću na A1, ograničenja zbog vjetra te usporenu vožnju na više državnih cesta

Pojačan promet obilježio je današnji dan na većini važnijih prometnica u Hrvatskoj, osobito u smjeru mora. Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), vozači se suočavaju s kolonama i zastojima pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama te na većini graničnih prijelaza.

Najveće poteškoće bilježe se na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jednog kilometra, dok u smjeru mora nema duljih čekanja. Između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 dogodila se prometna nesreća zbog koje se na 71. kilometru u smjeru Zagreba promet odvija po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Na istoj autocesti povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje između Bosiljeva 2 i Zagreba u smjeru glavnog grada, dok se prema moru usporeno vozi između čvorova Sveti Rok i Rovanjska. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru juga kolona doseže oko četiri kilometra.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Pred naplatom Trakošćan kolona prema Zagrebu duga je oko 500 metara, a prema Sloveniji oko 700 metara. Zbog pojačanog priljeva vozila privremeno je zabranjen promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac promet otežava osobno vozilo u kvaru na kraku čvora Lužani u smjeru Lipovca. Promet se ondje odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Usporena vožnja bilježi se i na državnim cestama. Na DC1 između Knina i Gračaca promet se odvija otežano zbog radova, dok su na Jadranskoj magistrali (DC8), između Komaja i graničnog prijelaza Karasovići, te na državnoj cesti DC516 između Vitaljine i graničnog prijelaza Vitaljina mogući povremeni zastoji.

HAK upozorava i da zbog vjetra na dijelu Jadranske magistrale vrijede zabrane za pojedine skupine vozila. Vozačima savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak i računaju na dulje vrijeme putovanja.

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