Pojačan promet prema obali: Kolone na autocestama, zastoji pred tunelom Sveti Rok i na granicama

Pojačan promet obilježio je današnji dan na većini važnijih prometnica u Hrvatskoj, osobito u smjeru mora. Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK), vozači se suočavaju s kolonama i zastojima pred naplatnim postajama, u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama te na većini graničnih prijelaza.

Najveće poteškoće bilježe se na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jednog kilometra, dok u smjeru mora nema duljih čekanja. Između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 dogodila se prometna nesreća zbog koje se na 71. kilometru u smjeru Zagreba promet odvija po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Na istoj autocesti povremeno se vozi u kolonama u pokretu, uz kratkotrajne zastoje između Bosiljeva 2 i Zagreba u smjeru glavnog grada, dok se prema moru usporeno vozi između čvorova Sveti Rok i Rovanjska. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru juga kolona doseže oko četiri kilometra.

Gužve su i na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Pred naplatom Trakošćan kolona prema Zagrebu duga je oko 500 metara, a prema Sloveniji oko 700 metara. Zbog pojačanog priljeva vozila privremeno je zabranjen promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac promet otežava osobno vozilo u kvaru na kraku čvora Lužani u smjeru Lipovca. Promet se ondje odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Usporena vožnja bilježi se i na državnim cestama. Na DC1 između Knina i Gračaca promet se odvija otežano zbog radova, dok su na Jadranskoj magistrali (DC8), između Komaja i graničnog prijelaza Karasovići, te na državnoj cesti DC516 između Vitaljine i graničnog prijelaza Vitaljina mogući povremeni zastoji.

HAK upozorava i da zbog vjetra na dijelu Jadranske magistrale vrijede zabrane za pojedine skupine vozila. Vozačima savjetuje da prilagode brzinu uvjetima na cesti, održavaju sigurnosni razmak i računaju na dulje vrijeme putovanja.