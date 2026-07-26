Pojačan promet prema moru, na Lučkom kolona: Nesreća dodatno usporava vožnju

Promet je pojačan na važnijim hrvatskim prometnicama u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, kao i na prilazima brojnim turističkim središtima. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagođavanje brzine uvjetima na cesti i održavanje sigurnosnog razmaka.

Gužve na A1, kolona pred Lučkim

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora formirala se kolona duga oko jednog kilometra, dok u smjeru Zagreba trenutačno nema dužih čekanja. Dodatne poteškoće stvara prometna nesreća na kraku čvora Lučko u smjeru naplate Lučko, zbog koje se vozi usporeno i samo jednim prometnim trakom.

Kolone kod Trakošćana i prema Sloveniji

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je također duga oko jednog kilometra. Pojačan promet bilježi se i na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija u smjeru Slovenije. Kolona, koja se dijelom proteže i na Istarski ipsilon, duga je oko dva kilometra.

Povećana gustoća prometa zabilježena je i na Krčkom mostu u smjeru kopna.

Moguća kratkotrajna zaustavljanja prometa

Na autocesti A1 do 31. srpnja, između 23 i 5 sati, zbog isključivanja izvanrednih prijevoza s glavne trase u zoni čvora Bisko promet će se višekratno zaustavljati. Pojedinačna zaustavljanja mogu trajati do 15 minuta. Vozačima se preporučuje da prije putovanja provjere stanje na cestama, na put krenu odmorni i pripreme dovoljno vode, osobito ako putuju s djecom, starijim osobama ili kućnim ljubimcima.