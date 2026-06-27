Pojačan promet prema moru: Na A1 kolone i zastoji zbog prometne nesreće

Početak vikenda donio je pojačan promet na cestama prema Jadranu i u priobalju. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju vozače da očekuju gužve na pojedinim dionicama te ih pozivaju da održavaju dovoljan razmak između vozila.

Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići promet je pojačan prema moru. Kod naplatnih postaja Lučko povremeno je povećan priljev vozila iz smjera Buzina i Jankomira, no zasad nema duljih kolona. Zbog prometne nesreće na 35. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. U smjeru Zagreba kod naplatnih postaja Lučko i Demerje također nema značajnijih čekanja.

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Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona na naplatnim postajama Trakošćan prema Zagrebu duga je oko dva kilometra. Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb promet se zasad odvija bez većih gužvi i zastoja.

Vozači koji putuju Istarskim ipsilonom trebaju računati na usporenu vožnju u zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji, gdje se u oba smjera očekuju povremeni zastoji. Bez većih poteškoća prometuje se preko Krčkog mosta.

Gužve su moguće i na državnoj cesti DC1, na dionicama gdje traju radovi između Jezerca i Korenice te između Gračaca i Knina, u Otriću. Na tim lokacijama tijekom dana očekuju se povremeni zastoji u oba smjera.

Iz HAK-a upozoravaju i na pojačan promet na Jadranskoj magistrali (DC8), gdje se tijekom dana očekuje veći broj vozila duž cijele trase. Poseban oprez savjetuju zbog povećanog broja motociklista i drugih sudionika u prometu na dva kotača.